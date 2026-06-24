Haití construirá cinco nuevas bases operativas para la policía

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Puerto Príncipe, 24 jun (Prensa Latina) Las autoridades de Haití anunciaron la construcción de cinco nuevas bases operativas para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional (PNH), según un comunicado oficial divulgado hoy.

Las nuevas instalaciones para ese cuerpo armado serán financiadas con un presupuesto aportado por organismos internacionales como la Unión Europea, añade la declaración de la Oficina del Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

La edificación de las cinco nuevas bases policiales -destaca el texto- busca fortalecer la lucha contra las bandas armadas que actúan en todo el país y promover el restablecimiento de la seguridad.

Las autoridades describieron el proyecto como «un importante apoyo estratégico» a los esfuerzos del gobierno por restablecer la normalidad en el país y celebrar nuevas elecciones.

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