Guillermo Moreno: “El gobierno baja los combustibles o la ciudadanía tendrá que parar el país”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que si el gobierno no baja los combustibles la ciudadanía tiene que parar el país.

Destacó que uno de los abusos más grandes cometidos por los gobiernos del PLD contra la población, es el aumento constante de los precios de los combustibles.

“En el país se pagan los combustibles entre US$ 2 y US$ 3 dólares más caros que en el mercado internacional, que significan entre 100 y 150 pesos más caros” dijo.

Opinó que no hay transparencia en la fijación de precios de los combustibles “sabemos que nos están cobrando impuestos encubiertos; que hay gente enriqueciéndose con la especulación de los precios de los combustibles; si sabemos todo esto, y también que este es un gobierno indolente, sordo y mudo; no tenemos otro camino que no sea el de movilizarnos y protestar de forma pacífica contra la estafa que cada semana comete el gobierno contra toda la ciudadanía”.

Según el dirigente político, el país no tiene porque seguir aguantándole al gobierno de Danilo Medina que por más tiempo continúe abusando de todos nosotros con el precio de los combustibles.