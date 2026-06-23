Guido: Entre el legado y la construcción de un camino propio (OPINION)

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Por FRANCISCO ORTEGA

En una época donde la política suele medirse por la popularidad momentánea, las tendencias de las redes sociales o el impacto de una coyuntura determinada, resulta oportuno detenerse a evaluar a aquellos dirigentes cuya trayectoria ha sido construida sobre la base de la preparación, la experiencia, la coherencia y la defensa constante de sus convicciones.

Guido Gómez Mazara pertenece a esa categoría de figuras públicas cuya formación política y humana no surgió de la improvisación. Su historia personal está estrechamente vinculada a una familia que vivió intensamente los grandes debates políticos e ideológicos de la República Dominicana durante la segunda mitad del siglo XX.

Su padre, Maximiliano Gómez, conocido popularmente como «El Moreno», fue una de las figuras más influyentes de la izquierda revolucionaria dominicana de las décadas de los sesenta y setenta. Como líder del Movimiento Popular Dominicano (MPD), se convirtió en referente de una generación que apostaba por profundas transformaciones sociales y políticas en el país. Su vida estuvo marcada por la lucha, el compromiso ideológico y los desafíos de una época particularmente convulsa para la República Dominicana y América Latina.

La muerte de «El Moreno» en Bruselas, Bélgica, en 1971, continúa siendo uno de los episodios más debatidos y enigmáticos de la historia política dominicana contemporánea. Más allá de las distintas interpretaciones históricas, aquel acontecimiento dejó una huella profunda en su familia y marcó la vida de un niño que crecería bajo el peso de una historia cargada de simbolismo político.

Pero sería injusto analizar su formación únicamente desde la figura paterna. También resulta necesario reconocer la influencia de doña Carmen Mazara, una mujer recordada por su dignidad, fortaleza y capacidad para enfrentar la adversidad. Tras la desaparición física de su esposo, le correspondió asumir grandes responsabilidades familiares en circunstancias complejas. Desde la discreción, el sacrificio y la firmeza de carácter, contribuyó decisivamente a la formación de sus hijos, transmitiéndoles valores como la perseverancia, la educación, el respeto y la capacidad de sobreponerse a los obstáculos.

A esa herencia familiar debe añadirse otra influencia determinante en su formación política: la de José Francisco Peña Gómez. Guido pertenece a una generación de dirigentes que crecieron políticamente bajo el liderazgo y la inspiración del histórico líder democrático dominicano. De Peña Gómez heredó no solo la pasión por la política como instrumento de transformación social, sino también la defensa de las libertades públicas, la participación ciudadana, el debate de ideas y la convicción de que la democracia constituye el mejor camino para alcanzar el progreso y la justicia social.

Resulta interesante observar que, a pesar de provenir de un entorno marcado por intensas luchas ideológicas, construyó un camino propio. Su carrera se desarrolló dentro de los marcos democráticos e institucionales, apostando por el debate de ideas, la participación electoral y el fortalecimiento de las instituciones como herramientas para impulsar cambios y transformaciones sociales.

Abogado, profesor universitario, escritor, comunicador y dirigente político, ha desarrollado una trayectoria caracterizada por el estudio, la reflexión y la participación activa en los asuntos públicos. Su paso por importantes responsabilidades estatales le permitió adquirir una visión amplia del funcionamiento del Estado y de los desafíos que enfrenta la administración pública dominicana.

Uno de los rasgos que más ha distinguido su carrera ha sido su independencia de criterio. Aun formando parte de estructuras partidarias, ha mantenido posiciones propias y ha expresado desacuerdos cuando ha entendido que así lo demandaban sus principios. Esa actitud le ha generado tanto respaldos como cuestionamientos, pero también le ha permitido proyectar una imagen de autenticidad y coherencia poco frecuente en la actividad política.

Su trayectoria tampoco ha estado exenta de dificultades. Ha enfrentado controversias y situaciones que pudieron haber limitado su participación en la vida pública. Sin embargo, ha demostrado capacidad para mantenerse presente en el debate nacional sin renunciar a sus convicciones ni abandonar los escenarios donde se discuten los temas fundamentales del país.

En su actual responsabilidad al frente de INDOTEL, ha procurado impulsar una visión moderna de las telecomunicaciones, promoviendo la inclusión digital, la conectividad y la democratización del acceso a la tecnología. Su gestión ha enfatizado la importancia de que la transformación digital contribuya al desarrollo humano, a la educación y a la reducción de brechas sociales.

Otro aspecto digno de valoración es su vocación por el debate de ideas. En una época donde muchas veces predominan las consignas sobre los argumentos, mantiene una presencia constante en la discusión pública, aportando análisis, opiniones y reflexiones sobre los principales temas nacionales.

Debo añadir, además, una consideración personal. A lo largo de los años he tenido el privilegio de cultivar una relación de amistad con Guido. Siempre me ha distinguido con su trato afable, su respeto y su disposición al diálogo franco, aun en momentos de diferencias o debates de ideas. Esa cercanía me permite apreciar no solo al dirigente político y al hombre público, sino también a la persona, al amigo que ha sabido conservar la sencillez y la lealtad en medio de las complejidades propias de la vida política.

Naturalmente, como toda figura pública, sus actuaciones pueden generar discrepancias y críticas. No se trata de presentar a un hombre perfecto ni ajeno a errores. La democracia exige precisamente la capacidad de evaluar a sus protagonistas con objetividad, reconociendo tanto sus aciertos como sus desaciertos.

Más allá de simpatías partidarias o coyunturas electorales, Guido representa una trayectoria que merece ser observada, estudiada y ponderada con serenidad. Su recorrido político, profesional y académico lo coloca entre las figuras que han logrado construir una identidad propia dentro del escenario nacional, sustentada en la preparación, la capacidad de análisis y la defensa de sus convicciones.

La República Dominicana necesitará en los próximos años líderes capaces de interpretar los cambios de la sociedad, fortalecer las instituciones y promover el diálogo democrático. En ese contexto, Guido emerge como una figura que merece ser tenida en cuenta dentro de cualquier reflexión seria sobre el futuro político del país. No porque se trate de un candidato en este momento, ni porque esté exento de críticas o desaciertos, sino porque su experiencia, formación, independencia de pensamiento y vocación de servicio público le otorgan condiciones que lo convierten en un actor relevante del presente y, potencialmente, del porvenir nacional.

El tiempo tendrá la última palabra. Sin embargo, cuando se analizan las reservas de liderazgo con que cuenta la República Dominicana para enfrentar los desafíos de las próximas décadas, su nombre figura entre aquellos que merecen ser considerados con atención, respeto y sentido de perspectiva histórica.

Los pueblos avanzan cuando son capaces de identificar y valorar a tiempo a sus mejores talentos. Guido, por su trayectoria, formación, carácter y visión de país, es una de esas figuras que la nación haría bien en observar con atención de cara al futuro.