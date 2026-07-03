Grupo Choferes anunció subida de pasajes; otros lo rechazan

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SANTO DOMINGO.– Una agrupación de choferes denominada Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) anunció que a partir del lunes aplicará aumentos de pasajes en 47 rutas urbanas, suburbanas e interurbanas de diferentes zonas de la República Dominicana.

El presidente de la entidad, Juan Marte, dijo que el incremento será de entre RD$5, RD$10 y RD$25, según la distancia y el tipo de servicio en rutas del Cibao, el Gran Santo Domingo, la región Este y otras provincias.

Aseguró que la decisión en este sentido fue adoptada debido al incremento paulatino de los costos operativos de los trabajadores del transporte y a no entrega por parte del Gobierno de los subsidios que ha prometido a los miembros de este sector. prometidos por el Gobierno.

Indicó que el sector ha absorbido durante más de nueve meses el alza en los precios de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y otros insumos, lo que ha reducido la rentabilidad de los operadores.

También criticó que el Gobierno mantenga congelados los precios de los combustibles, pese a la baja registrada en el mercado internacional del petróleo, situación que, afirmó, perjudica tanto a transportistas como a los usuarios.

OTRAS ENTIDADES CHOFERILES RECHAZAN AUMENTO

La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) rechazó este aumento de tarifas anunciado para el próximo lunes. Su vicepresidente ejecutivo, Tony Marte, afirmó que el alza carece de justificación, debido a los subsidios al gasoil y GLP, y aseguró que las rutas afiliadas a la entidad no respaldan la medida.

También el presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fettranreno), Gervasio de la Rosa, rechazó el incremento al considerar que la población no está en condiciones de asumir nuevos costos.

Informó que las 32 rutas que dirige en la región Norte mantendrán sus tarifas actuales, pese al aumento de los costos de operación.

De la Rosa señaló que su organización mantiene conversaciones con las autoridades para buscar soluciones que permitan aliviar los gastos del sector sin trasladar la carga económica a los pasajeros, y pidió reforzar el control sobre los precios de combustibles, repuestos y productos de la canasta básica.