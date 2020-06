Gonzalo Castillo, su fortuna y sus contratos con el Estado

Siete años después para el 1991, tras haber viajado a muchos países a compromiso de trabajo, con 31 años de edad pues nació en Barahona en 1960 sin sacarse la lotería, sin recibir una herencia, sin trabajar como funcionario público y sin endeudarse hasta el cuello.

En su primera Declaración de Patrimonio presentada en el 2016 luego de 4 años en OP declara que entre 1991 y 1992 ya tenía acciones en la Constructora Castillo López por $ 100, 201,700, en Microcomputadores por $ 121, 091,000, en Helidosa por $ 23, 397,000 y en Aereoambulancia por $ 41, 289,000.

Además, declara que entre el 2002 y 2008 expandió sus acciones a 6 empresas en las Islas vírgenes Británicas y Panamá con 250 mil en Euro y Dólares: Gamsa Investment, Dynamic Air, M&G, Gamsa Hotel, Silver Advisor Development, Northern Investment Capital Corp.

Todo este proceso de enriquecimiento se da siendo peledeista pues entró al PLD en 1979 y en el 2001 fue subido al Comité Central. Tras ser nombrado Ministro de (OP) en el 2012. Entre ese año y el 2016 declaró deuda con el Banco de Reservas por $ 20 millones y otras 4 con el BHD León y Proamérica por $ 30 millones.

En su segunda declaración de patrimonio hecha también en el 2016, sus acciones aumentaron en tres empresas. Valoró por $ 189, 910,745 la Constructora Castillo Lopez, por $ 190, 932,504 la Micro Computadora, y Helidosa y Aereoambulancia por $ 97, 688,500.

Esas 4 empresas conforman el grupo Helidosa Aviation Group de 4 accionistas: 1 acción tiene Gonzalo Castillo, 2 tiene su hijo Gonzalo Alexander Castillo Lopez y 1 tiene Carlos Manuel Hazoury. En esta empresa Gonzalo es el rey y todo lo otro es pura pendejada.

La Cámara de Cuentas debe investigar el precio de los 23 Helicópteros Bell 429 pues en el mercado están a US 3 millones así como también el de los Aviones Gulstream G 400 que está a US 25 millones. Si eso es así, la fortuna del ex ministro está en miles de millones de pesos.

Ahora bien, si Gonzalo quiere destacar su honestidad como está tratando en los medios de comunicación debe explicar los US 39 millones que le dieron de Odebrecht, los $ 11,500 millones de Hormigón Asfáltico que usó para la campaña y los más de mil millones del AC-30 usado en tres contratos de OP.

Pero sobre todo debe explicar con lujo de detalles como de un avión viejo en 1992 pasó a 36 naves aéreas y como de $ 500 millones pasó a 700 millones en 7 años que si se investigara realmente se trata de un patrimonio de miles de millones. Hacer silencio implica investigación, juicio y cárcel en un gobierno que se respete.

Contratos con el Estado Dominicano

Lo que hace Helidosa Aviation Group es ofertar a las empresas públicas 4 tipos de seguro de transporte aéreo entre los cuales están: Alert Plus, Móvil Alert, Auto Alert con movilidad y Auto Alert sin movilidad. Dándole servicios de aviones y helicópteros para accidentes e incidentes de empleados que requieren emergencias.

Dado que Gonzalo es el candidato títere de Danilo, la aceptación de esta oferta es un mandato. Por eso hoy, violando la ley, tiene contratos en Indotel, Pasaportes, JCE, Defensa, Inapa, Dgii, Educación, Interior y Policía, Congreso, Aduanas y Senasa.

Veamos el contrato de Senasa del 2019 con Aeroambulancias que no es el mismo que firmó por tres meses en el 2007. Pero es el mismo seguro ofertados a otras instituciones públicas que solo varía en calidad y precio. En ese acuerdo Senasa afiliará al Plan Alert Plus la cantidad de 692 empleados fijos, por los cuales Helidosa cobrará una cuota fija mensual de $ 65.45 por cada empleado pero por el total de servidores cobrará $ 82,586 mensual.

Este contrato tendrá una duración de un año a contar de la firma del mismo. Pero por su naturaleza y por cláusulas, son sin limites. Más allá de la terminación anticipada o regular del contrato perdurarán más allá de la terminación o expiración del mismo.

La trampa de estos contratos es la afiliación automática que podría abarcar el cobro compulsivo de todos los empleados que no saben que le descuentan primas de seguros para beneficiar más al contratista que al afiliado que es la víctima de este engaño.

Lo que está pasando en otras instituciones es que pasan de un descuento sectorizado a todos los empleados. Dado que Senasa tiene más de 1 millón de afiliados. Esto significa multiplicar $ 65.45 pesos por 1 millón. Resulta que Helidosa se ganaría más de $ 65 millones solo en Senasa.

JPM