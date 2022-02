Gobierno insiste en vacunación ante riesgo que caduquen dosis

Raquel Peña

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta Raquel Peña llamó este martes a las personas que no se han vacunado contra la covid-19 o aquellas que no han completado las dosis recomendadas a que se las apliquen ya que en el país hay una cantidad de vacunas, que no precisó, que corre el riesgo de caducar.

Después de que el ministro de Salud, Daniel Rivera, advirtiera el lunes de que lotes de vacunas están a punto de caducar, Peña dijo a la prensa que «se están venciendo precisamente porque falta que la población vaya a aplicarse» estas dosis.

«Las vacunas están ahí, vayan a aplicarse sus vacunas para que estemos todos más cubiertos contra la covid-19», insistió la funcionaria en sus declaraciones, en las que adelantó que el Ministerio de Salud se referirá mañana al tema.

Asimismo, precisó que han ofrecido dosis a otros países para evitar que venzan.

La República Dominicana tiene disponible actualmente unos 10 millones de vacunas.

El país ha aplicado un total de 15.1 millones de dosis, mientras que la población totalmente vacunada (con dos dosis) asciende a 5.8 millones, de acuerdo con los datos oficiales.

El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 306 contagios de covid-19 y tres muertes, lo que eleva a 572,596 el total de casos en el país y 4,360 los decesos.