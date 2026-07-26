Gobierno anuncia entrega de más de 4,000 viviendas en RD

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SANTO DOMINGO.- Más de 4,000 unidades habitacionales serán entregadas en la Republica Dominicana en los proximos meses a familias que carecen de ellas, informó el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor Bisonó.

Dijo que la política habitacional del Gobierno mantiene un ritmo sostenido de ejecución, con cerca de 900 apartamentos entregados durante el primer semestre de 2026 y las unidades habitacionales programadas para ser entregadas en los próximos meses.

Durante una entrevista concedida al periodista Pablo McKinney, el funcionario explicó que estos avances responden al desarrollo de los programas de vivienda impulsados por la administración del presidente Luis Abinader y a las medidas implementadas para ampliar el acceso de las familias dominicanas a viviendas de bajo costo.

FIDEICOMISO HABITACIONAL

Bisonó destacó el fortalecimiento del fideicomiso habitacional y la actualización de los topes establecidos para las viviendas económicas, medidas que, según afirmó, han permitido dinamizar el sector y aumentar las oportunidades para los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda propia.

“El plan y toda la estructura del fideicomiso está funcionando. Este año hemos entregado cerca de 900 apartamentos y tenemos unos 4,000 más en agenda. Solo el próximo 8 de agosto estaremos entregando alrededor de 170 apartamentos en Hato del Yaque”, expresó.

El titular del MIVHED señaló que el calendario de entregas continuará durante el segundo semestre del año como parte de la estrategia gubernamental para reducir el déficit habitacional y garantizar que más familias tengan acceso a hogares seguros y dignos.

PROCESOS TÉCNICOS

Durante la entrevista, también abordó los procesos técnicos que desarrolla la institución para garantizar la calidad y seguridad de las edificaciones públicas y privadas.

Asimismo, informó que el país se encuentra en la etapa final de actualización del Código Sísmico Dominicano, una normativa que busca fortalecer los estándares de diseño y construcción mediante la incorporación de nuevos criterios técnicos, materiales modernos y referencias internacionales en materia de ingeniería.

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