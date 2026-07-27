Frente opositor podría definir elecciones en primera vuelta

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En estos momentos, el escenario político muestra una escasa definición de las preferencias ciudadanas. Ningún partido político alcanza, por sí solo, niveles de simpatía suficientes para asegurar una victoria en primera vuelta. En ese contexto, la conformación temprana de una alianza electoral o de un frente opositor podría cambiar el panorama político y abrir la posibilidad de definir al ganador en la primera ronda de las elecciones.

Las últimas encuestas realizadas durante el presente año indican que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúa siendo la principal fuerza política, aunque evidencia cierto desgaste, con una preferencia que oscila entre el 30 % y el 32 %. Por su parte, la Fuerza del Pueblo (FP) registra entre un 25 % y un 27 %, consolidándose como la principal fuerza opositora. Su líder, Leonel Fernández, mantiene un importante liderazgo nacional y una estructura organizativa en crecimiento.

Las encuestas también sitúan al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entre un 18 % y un 20 % de preferencia electoral. Aunque la organización muestra señales de recuperación, aún enfrenta importantes desafíos. Su principal debilidad radica en definir un liderazgo presidencial capaz de unificar al partido y atraer nuevos electores.

Uno de los aspectos más llamativos de las encuestas es el crecimiento del voto independiente, un fenómeno que se expande tanto en la República Dominicana como en otros países de América Latina. Una parte significativa de los ciudadanos no simpatiza con ningún partido político, aún no ha decidido por quién votará y manifiesta interés en un liderazgo diferente. El porcentaje de quienes responden «ninguno» oscila entre un 23 % y un 27 %, superando ampliamente a algunos partidos políticos.

Muchos analistas consideran que existen múltiples razones por las cuales podría no concretarse una alianza entre el PLD y la FP. Entre ellas, señalan las diferencias personales que mantienen los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, así como el temor de que una organización política termine siendo absorbida por la otra. No obstante, tampoco debe descartarse la posibilidad de una alianza. En 1996, el doctor Joaquín Balaguer y Juan Bosch sellaron un acuerdo político que muchos consideraban imposible y que finalmente contribuyó a la victoria electoral del PLD.

Tampoco debe ignorarse que han existido intentos de limitar el derecho a la libertad de expresión mediante iniciativas calificadas por sus críticos como una «ley mordaza». Ante esa realidad, los partidos de oposición podrían valorar la conveniencia de alinearse alrededor de principios democráticos mediante la conformación de un frente opositor que envíe un mensaje claro a la ciudadanía sobre la necesidad de impulsar un cambio político que fortalezca la libertad de expresión y el sistema democrático que legaron los Padres de la Patria.

Asimismo, una economía caracterizada por períodos de crecimiento y desaceleración, dentro de un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y la incertidumbre arancelaria frente a su principal socio comercial, los Estados Unidos; un elevado nivel de endeudamiento; la volatilidad de los precios de los productos de la canasta familiar; el incremento en los costos de la energía y la electricidad; y la creciente demanda ciudadana por mejores servicios públicos y mayor seguridad, configuran un escenario que dificultaría la posibilidad de que el partido oficialista obtenga una tercera victoria presidencial consecutiva.

También se observa que el PRM aún no cuenta con un candidato presidencial definido y que el proceso interno para seleccionar su candidatura podría resultar complejo. Entre las principales figuras se destacan Carolina Mejía, hija del fundador del PRM y expresidente Hipólito Mejía, y David Collado, quien ha fortalecido significativamente su posicionamiento con un importante respaldo empresarial. Otros aspirantes, como Guido Gómez Mazara y Wellington Arnaud, también cuentan con niveles importantes de simpatía y podrían influir en la definición de la candidatura oficialista.

Los posibles candidatos del PRM tendrían el reto de competir, por primera vez como aspirantes presidenciales, frente a Leonel Fernández, tres veces presidente de la República y eventual candidato de la Fuerza del Pueblo. En el caso del PLD, figuras como Gonzalo Castillo, excandidato presidencial en las elecciones de 2020, y Francisco Javier García, reconocido por haber dirigido cuatro campañas presidenciales exitosas, representan activos políticos de experiencia.

Estos elementos podrían fortalecer las posibilidades competitivas tanto del PLD como de la FP de manera individual. En caso de concretarse una alianza electoral que incluya una fórmula conjunta de presidente y vicepresidente, sus probabilidades de alcanzar una victoria en primera vuelta en 2028 podrían incrementarse.

En la actualidad, ninguna organización política tiene asegurada la victoria. Todo indica que el comportamiento de la economía, el costo de la vida, la inflación y, sobre todo, la selección de los candidatos presidenciales entre 2027 y 2028 serán factores determinantes en el desenlace de la contienda electoral. De igual manera, la eventual apertura de espacios de entendimiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, reduciendo el transfuguismo político y promoviendo acuerdos programáticos, podría convertirse en un factor decisivo para la conformación de un frente opositor con posibilidades reales de competir por el poder.

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