Franklyn Polanco: figura indeleble del periodismo de RD (OPINION)

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Por UBI RIVAS

La silenciosa partida a otra ignota dimensión de Franklyn Polanco, amontona un Everest de gratos e indelebles recuerdos del periodismo dominicano.

Con su imperturbable calma de su materna genética asiática, el despacho de Franklyn Polanco como director de Información de USIS, definitivamente marcó, hasta hoy, un antes y un después, y encarnó una versión de Oficina Oval de comunicación entre los periodistas que nos acercamos a su universo de soluciones y el trámite de informaciones del abanico de providencias asumidas y emitidas por Wahsington, que Franklyn suministraba a quienes nos acercamos a consultarle.

Con su Transoceanic Zenith permanente conectado con La Voz de América, en tono bajo sin interrumpir la conversación, Franklyn a su vez nos cuestionaba en relación a temas de su país y el nuestro, en un diálogo fructífero, donde todos salíamos nutridos con informaciones que procurabamos, y reiteradamente convencidos de tratar con un caballero, y un notable humilde pero brillante periodista e insuperable interlocutor.

Fue la época dorada de comunicación de la hoy disuelta USIS por el presidente Donlad Trump. una de sus muchas varias fallas estratégicas o pato cojo, porque sencillamente todo el accionar del Potomac repercutía fluido en diarios, radio y televisión.

También fue la memorable grata época donde los periodistas acudíamos al despacho de Franklyn a renovar una visa, sin ningún requisito ni papel, y con su proverbial calma de bonzo budista, nos decía, ven pasado mañana a compartir un café, y cuando retornábamos a su despacho, nos extendía el pasaporte con la visa renovada.

Ese anchuroso canal de comunicación, ese Gran Turm Pike, decreció hasta perecer, en estima del suscrito.

Nunca más USIS-RD ni siquiera por reflejo, ejerció su rol comunicacional con la prensa dominicana. hasta decir que desde entonces ignoro quien sustituyó a Franklyn en su memorable posta como director de información de la embajada de Estados Unidos en nuestro país.

Cuatro décadas

Franklyn Polanco fungió por más de cuatro décadas no solo como el hilo conductor de comunicación de la embajada de Estados Unidos, también como el guía que dominaba los senderos conduciendo a embajadores, cónsules, encargados de negocios y a todos los funcionarios de relieve de la misión diplomática norteamericana, donde requerían primeros contactos con quienes debían sesionar y tratar temas de sus incumbencias.

Franklyn Polanco trataba muy de cerca a dirigentes políticos, periodistas, jerarcas empresarios, líderes sindicales, y en virtud de ese amplio dominio de contactos, logró siempre construir puentes de comunicación y entendimiento, en usufructo del aggiornamiento de relaciones múltiples de funcionarios de la embajada norteamericana.

Aún luego de recibir su jubilación, Franklyn Polanco siguió ejerciendo su rol de líder senderista para el universo de instancias que siempre acudían a su palio umbrío, con salutíferas soluciones.

Hoy, luego de su desmaterialización, los periodistas que nos honramos con su universo de eficiencia y humildad, recordamos emocionados y entristecidos a Franklyn Polanco, como espontáneo servidor de todos.

Paz a sus restos mortales.

jpm-am