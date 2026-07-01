Francia golea a Suecia y pasa a octavos Copa Mundial de la FIFA

NUEVA JERSEY.- Con un nuevo show de Kylian Mbappé y Michael Olise, Francia goleó 3-0 a Suecia este martes en East Rutherford y clasificó a octavos de final del Mundial de 2026.
Gran candidata a la corona, que se entregará el 19 de julio en el mismo recinto a las afueras de Nueva York, Francia buscará el pase a cuartos el sábado en Filadelfia ante Paraguay, envalentonada tras eliminar a Alemania.
En una carrera goleadora sin tregua, el astro del Real Madrid además está ahora a apenas una anotación de alcanzar al capitán de la Albiceleste (19) como goleador histórico de la máxima cita del fútbol.
El festejo frente a los suecos le permitió desplazar al alemán Miroslav Klose (16 goles), ya retirado del balompié, al tercer puesto de la tabla de cañoneros de todos los tiempos en la Copa del Mundo.
Tras el 1-0, el plantel en pleno corrió a abrazar al entrenador Didier Deschamps, cuya madre falleció la semana pasada en Francia.
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