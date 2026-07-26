FRANCIA: 220.000 evacuados por el megaincendio en el sur

PARIS, 26 de julio.- La situación de los incendios en Francia, especialmente en la región de Gironda (suroeste), donde el fuego avanza cerca de Burdeos y se superan los 200.000 evacuados, se mantiene este domingo «muy desfavorable», según el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

«Otra noche difícil en el frente de los incendios. La situación sigue siendo muy desfavorable», admitió Nuñez en un mensaje en X este domingo. El número de personas evacuadas desde el miércoles por el megaincendio en Gironda aumentó durante la pasada noche a 220.000, debido a una aceleración de las llamas, que siguen fuera de control y ya han quemado 42.000 hectáreas.

«El incendio volvió a ser extremadamente violento e impredecible, generando su propio viento y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos. Al final de la noche, se ha vuelto a calmar», precisó Nuñez.

CIERRE DE CARRETERAS Y NUEVAS EVACUACIONES Debido a las llamas, la prefecta (delegada del Gobierno) del departamento de Gironda, Sophie Brocas, dictó de madrugada una orden de cierre parcial de la autopista A63, que conecta con España. Las autoridades locales han recomendado encarecidamente a los conductores que eviten este tramo y también el tráfico ferroviario al sur de Burdeos ha sido interrumpido. Las nuevas evacuaciones han afectado a las localidades de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas. El incendio, originado el miércoles pasado en la turística bahía de Arcachón, se encuentra en un punto a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Burdeos, según confirmó este domingo su alcalde, Thomas Cazenave. En total, se han movilizado 2.500 bomberos. Entre ellos un grupo suizo, 1.500 militares y cerca de 1.200 policías y gendarmes, que se encargan de las evacuaciones y colaboran en las operaciones de rescate y seguridad, además del apoyo de los 450 voluntarios de las asociaciones homologadas de seguridad civil, según precisó el ministro de Interior francés. Los medios aéreos se mantienen, con 18 aeronaves antiincendios especializadas de distinto tipo y el apoyo del avión militar adaptable A400M, que tras ser probado ayer volverá a entrar en acción este domingo. SE ACORTARÁ EL RECORRIDO DEL TOUR DE FRANCIA