Feria Expo Moca 2026 impulsa comercio y producción en Cibao

La feria se desarrollará hasta el 26 de julio del 2026.

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ESPAILLAT.– La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca (ASOMAPROM) inauguró Expo Moca 2026, una de las principales vitrinas comerciales de la región norte, en un acto que reunió a autoridades, empresarios, productores, comerciantes y representantes de diversas instituciones de la provincia.

La apertura fue encabezada por el presidente de ASOMAPROM, Ismael Rodríguez, junto al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García; la gobernadora de Espaillat, Patricia Muñoz Salcedo; y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, además de dirigentes de asociaciones de mayoristas e invitados especiales.

Durante la ceremonia, el reverendo padre Dimitry Joel Blanc ofreció la bendición e instó a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan el trabajo, la unidad y el bienestar de las familias dominicanas.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO

En sus palabras de bienvenida, Ismael Rodríguez destacó que Expo Moca trasciende el concepto de feria comercial al convertirse en un espacio para fortalecer los vínculos entre productores, comerciantes, emprendedores y consumidores, proyectando el potencial económico de la provincia Espaillat.

Por su parte, el ministro Andrés Bautista reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la producción nacional y el comercio, al tiempo que felicitó a ASOMAPROM por mantener una tradición que contribuye al crecimiento económico de la región.

RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Durante el acto fueron reconocidos Francis Marte (Emprendedor del Año), Agropecuaria Abreu, representada por Marianny Abreu (Excelencia Industrial), Gabriel Guzmán Guzmán, de Espaillat Motores (Excelencia Empresarial), el padre Rogelio Cruz (Mocano del Año) y Francisco Quezada, de Industria Macier, como Padrino de Expo Moca 2026.

La feria se desarrollará hasta el 26 de julio con exhibiciones, ruedas de negocios, actividades de entretenimiento y espacios familiares, ofreciendo una plataforma para promover productos, generar oportunidades comerciales y fortalecer el desarrollo económico de Moca y toda la región Norte.

an/am