Fedotri supervisa avances en la sede de triatlón para los JCC

Franklin de la Cruz, presidente de Fedotri, al centro, encabezó la reunión de trabajo..

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SANTO DOMINGO ESTE, RD. – La Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri) realizó una inspección técnica en la playa de Sans Soucí, escenario que albergará las competencias de triatlón durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La evaluación se llevó a cabo durante una reunión de trabajo del Comité Ejecutivo de Fedotri, en la que se revisaron los avances de adecuación del área de competencia y los preparativos finales de la selección nacional de triatlón con miras a la cita regional.

El encuentro tuvo lugar en el Club de Oficiales de la Armada de República Dominicana, donde se encuentra la playa de Sans Soucí, designada como sede oficial de las pruebas de triatlón y aguas abiertas de los Juegos.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de Fedotri, Franklin de la Cruz, acompañado por los vicepresidentes Juan Eusebio Pérez y Gustavo López; el tesorero Aristóteles Neumann; la secretaria Fanny Marte, y los vocales Nicasio García y Johnny Aponte. También participaron como invitados Aristilda Rodríguez, dirigente de la Asociación de Triatlón de La Romana, y Francisco Pérez, miembro de la federación.

De la Cruz, quien además desempeñará las funciones de Venue Manager de Sans Soucí para el triatlón de los Juegos, destacó que los trabajos de preparación avanzan conforme al cronograma establecido.

“Los trabajos avanzan de manera satisfactoria y ya se inició el montaje de carpas, gradas, vallas, infraestructura tecnológica para internet y astas de bandera”, señaló.

Asimismo, informó que en los próximos días llegará el equipamiento correspondiente a las áreas de transición, incluyendo alfombras especializadas, racks para bicicletas y otros materiales indispensables para la organización de las competencias.

Las pruebas de triatlón de Santo Domingo 2026 están programadas para el 1 de agosto con la competencia individual, mientras que el relevo mixto se disputará el 3 de agosto, una de las modalidades más atractivas y dinámicas del programa deportivo.

Con estas acciones, Fedotri continúa fortaleciendo la planificación técnica y organizativa del evento, con el objetivo de garantizar una competencia de alto nivel y una destacada actuación de la representación dominicana.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrarán en 2026 el centenario de su fundación, iniciada en México en 1926. Será la tercera ocasión en que República Dominicana sea sede del evento, luego de Santo Domingo 1974 y Santiago de los Caballeros 1986.

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