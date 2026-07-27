Federación de Automovilismo lamenta deceso Henry Krausz

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Henry Krausz

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SANTO DOMINGO.– El automovilismo dominicano está de luto tras el fallecimiento de Henry Krausz, expresidente de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y una de las personalidades más influyentes en la historia del deporte motor en la República Dominicana.

Krausz murió a los 76 años, dejando un legado de más de cinco décadas dedicadas al desarrollo, organización y proyección internacional del automovilismo nacional.

Su trayectoria comenzó en 1970 como socio fundador del Club de Automovilismo del Norte (CADEN), destacándose inicialmente como piloto y conquistando el campeonato de rallies de la categoría A. Posteriormente, asumió importantes responsabilidades dirigenciales que contribuyeron a fortalecer la institucionalidad del deporte motor en el país.

Como presidente de la FDA impulsó la formación de pilotos, oficiales y comisarios, además de estrechar los vínculos de la República Dominicana con la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

A nivel internacional, fue miembro del Consejo Mundial de Automovilismo, integrante del Senado de la FIA y participante en las comisiones de Circuitos y Seguridad. También fue reconocido como el primer y único dominicano en desempeñarse como comisario de la Fórmula 1.

La Federación Dominicana de Automovilismo lamentó su partida y destacó que su visión y liderazgo fueron determinantes para posicionar al país en los principales escenarios del automovilismo mundial.

Krausz deja una huella imborrable en el deporte dominicano y un legado que permanecerá vivo entre generaciones de pilotos, dirigentes y aficionados al deporte motor.

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