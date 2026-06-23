OPINION: Factor X de Trump se impone también en Colombia

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

POR PEDRO CABA

Aunque las agencias informativas Xinjuá y RT (china y rusa) se resisten aceptarlo, el factor X de Trump se sigue imponiendo en zonas críticas del mundo. Esta vez lo ha hecho de nuevo en Colombia.

Con el manifiesto respaldo en campaña de Trump a Abelardo De la Espriella, el derechista terminó imponiéndose a Iván Cepeda, el izquierdista patrocinado por Petro, actual presidente de Colombia, con una cantidad superior a los 250 mil votos.

Todas las agencias y medios escritos norteamericanos así como también los europeos y los mencionados chino-rusos, se aferran a la idea de que una impugnación masiva por parte del oficialismo podría dar una vuelta de página. Ya Trump y Marco Rubio felicitaron a De la Espriella, y todos sabemos lo que este elemento fáctico representa en cualquier lugar que se escoja de América Latina.

Es previsible que Colombia pase por la etapa más profundamente transformadora de su historia de los últimos 60 años:

1.-El poderío militar y logístico de Estados Unidos, que ya ha estado disponible desde años en Colombia, se va a consolidar y reforzar, para erradicar o tratar de hacerlo, a las guerrillas y ejércitos irregulares que operan en ese país.

2.-Ese mismo poderío militar concentrado va a poner en práctica una acción a fondo para exterminar zonas de cultivo y procesamiento de drogas, lo mismo que los cárteles que la comercializan, y

3.-Colombia va a ser impactada por una fuerte inversión norteamericana orientada a explotar con criterio empresarial enormes riquezas de hidrocarburos, petróleo y gas natural, además de las más grandes reservas probadas de América Latina de carbón mineral de alto poder calórico sólo comparables a los yacimientos en explotación en Estados Unidos.

Colombia ha sido contenida en su desarrollo durante más de medio siglo a causa de la criminalidad e inseguridad que generan las guerrillas, los ejércitos irregulares de paramilitares y por una pretendida política medioambientalista que ha sacrificado su enorme potencial energético, de hidrocarburos y carbón mineral.

Apoyada en su inmensa disponibilidad de recursos naturales de agua, sol y variedad de climas acompañadas de grandes extensiones con vocación de cultivo, era previsible que su también rica herencia cultural e ingenio empresarial dieran origen al nuevo concepto “economía naranja”, que si bien es un aporte para todo el mundo en desarrollo, contribuye a distraer a ese país de lo verdaderamente esencial.

Trump y su factor X se imponen de nuevo. Las grandes empresas norteamericanas motivadas por la oportunidad de negocios en Colombia se van a volcar sobre ese país para cumplir la meta de Trump de cerrarle el paso a los grandes consorcios chinos que pudieron estar pensando lo mismo.

De la Espriella, que debe ahora redoblar su protección personal pues se convierte en un objetivo de los grupos armados procedentes de las guerrillas, los paramilitares y los cárteles de la droga, tiene disponible todo el apoyo del gobierno de Trump, que no es poca cosa.

Muchos creerán que por tener sólo cuatro senadores de su nueva formación política está aislado. De su lado contará con toda la representación congresual del expresidente Uribe, menos extremo pero también derechista que, de seguro, contribuirá para que De la Espriella retoque su oferta electoral y la regrese a lo que es factible, sin abandonar sus grandes propósitos.

of-am-sp