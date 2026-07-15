Experto ve rivalidad entre EEUU y China reconfigura el mundo

Juan González durante la entrevista este 14 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El politólogo Juan González afirmó que la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China está redefiniendo el escenario geopolítico mundial, impulsando cambios en la política exterior estadounidense.

Asimismo, dijo que la situación está endureciendo las políticas migratorias y acelerando transformaciones económicas y tecnológicas con efectos directos en América Latina y la República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, González explicó que el principal desafío de Estados Unidos, al conmemorarse el 250 aniversario de su independencia, es mantener su liderazgo frente al ascenso de China.

LIDERAZGO GLOBAL EN DISPUTA

Recordó que el modelo institucional estadounidense, basado en la división de poderes y los mecanismos de control entre instituciones, influyó en numerosas democracias del continente, incluida la República Dominicana.

No obstante, señaló que ese sistema enfrenta importantes cuestionamientos bajo la administración del presidente Donald Trump.

Según indicó, existe un debate creciente sobre si el país atraviesa una etapa de debilitamiento institucional, aunque atribuyó gran parte de los cambios políticos a la necesidad de competir estratégicamente con China.

INFLUENCIA CHINA EN AMÉRICA LATINA

González destacó que Washington observa con preocupación la expansión económica y política de China en América Latina, reflejada en proyectos de infraestructura como el puerto de Chancay, en Perú.

A su juicio, esta competencia está impulsando una nueva configuración del poder regional y una mayor presencia estadounidense en el hemisferio.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MIGRACIÓN

El especialista sostuvo que el endurecimiento de las políticas migratorias también responde a la automatización y al avance de la inteligencia artificial, que están reduciendo la necesidad de mano de obra en diversos sectores.

Advirtió que organismos internacionales estiman que estas tecnologías podrían afectar una parte significativa de los empleos en los países desarrollados.

an/am