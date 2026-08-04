EU ve posible acuerdo Irán «hoy o mañana» para reabrir Ormuz

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WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con las autoridades de Irán «hoy o mañana» que permita reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales.

«Estamos en conversaciones con Irán. Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto», indicó en declaraciones a la cadena CNBC.

Bessent apuntó que, de lograrse el pacto, se restablecería la «libertad de movimiento», lo que excluiría la posibilidad de que Teherán cobre peaje a los barcos que crucen el paso marítimo.

Señaló que, aunque la situación sigue tensa, ya se han visto bastantes embarcaciones saliendo, por lo que confía en que, una vez reabierto el estrecho, «habrá cientos, si no miles, de barcos esperando para salir».

«Espero que los precios de la energía se estabilicen, lo cual será beneficioso para todo el mundo», afirmó, recordando que por Ormuz no solo circula energía, sino también fertilizantes, productos refinados y diversos gases industriales, por lo que anticipó un gran repunte del comercio a medida que bajen esos precios.

En la misma línea se expresó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar «avances» en las conversaciones. Aunque aún no hay un acuerdo definitivo, Washington espera «que eso ocurra muy pronto».

«Estamos inmersos en un diálogo y una negociación entre Omán e Irán sobre cómo conseguir que más barcos puedan atravesar esa zona de forma segura a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones a más largo plazo sobre la desnuclearización», declaró. «En estos momentos se está transportando petróleo a través del estrecho. Así pues, el estrecho está abierto», reiteró.

CONVERSACIONES CON OMÁN

El Gobierno de Irán, por su parte, se limitó a calificar de «positivas» sus conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz.

«Hasta la fecha, las conversaciones han recibido una valoración positiva tanto a nivel técnico como político, e Irán se esfuerza, en cooperación con Omán, por desarrollar los mecanismos necesarios para futuros acuerdos que regulen el tráfico marítimo en esta vía navegable estratégica», declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, a la cadena Press TV.

El vocero indicó que el objetivo de estos contactos entre Teherán y Mascate es definir rutas de tránsito seguras para las embarcaciones que «respeten los derechos soberanos y tengan en cuenta las consideraciones de seguridad nacional tanto de Irán como de Omán».