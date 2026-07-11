ETED interviene este sábado línea de transmisión Barahona

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SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 11 de julio realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión 69 kV Cruce de Cabral II–Barahona.

Dijo que el objetivo es fortalecer la seguridad operativa y garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Las labores se desarrollarán en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde e incluyen la sustitución de estructuras en mal estado, como parte del programa de mantenimiento de la empresa.

CIRCUITOS AFECTADOS

Durante la intervención se verá afectado el servicio eléctrico en la comunidad de Barahona, así como de manera parcial en Vicente Noble y Fondo Negro, debido a la salida temporal de los circuitos BHA101, BHA102, BHA103, BHA104, BHA105 y BHA106, pertenecientes a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

Asimismo, habrá interrupciones momentáneas en el suministro para la empresa Khoury Industrial y la Zona Franca de Barahona, mientras duren los trabajos.

LLAMADO A LA COMPRENSIÓN

La ETED pidió disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar y agradeció la comprensión de los ciudadanos y las empresas afectadas, al tiempo que destacó que estas acciones son necesarias para garantizar un servicio de transmisión de energía más seguro, confiable y eficiente.

La empresa reiteró que trabaja de manera continua en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional, con el propósito de responder a la creciente demanda y contribuir al desarrollo sostenible del país.

an/am