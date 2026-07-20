Estudiante 17 años representará a RD en evento India

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SANTO DOMINGO.- Annette Vásquez González, estudiante de 17 años del Colegio De La Salle de Santiago, fue seleccionada para representar a la República Dominicana en la misión internacional ShakthiSAT, informó AstroQuisqueya.

La misión es desarrollada por Space Kidz India con el respaldo de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) y el Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe).

Como parte de la experiencia, Annette viajará a la India para integrarse al ensamblaje del satélite ShakthiSAT junto a delegaciones de 108 países. La agenda incluye capacitaciones especializadas, recorridos por instituciones del sector espacial y encuentros diplomáticos y educativos.

ShakthiSAT es un programa internacional gratuito dirigido a jóvenes de 14 a 18 años para formarlas en tecnología satelital, ciencia, ingeniería, liderazgo y cooperación global.

La representante nacional viajará acompañada de Alba Carolina Vásquez, embajadora nacional de ShakthiSAT en el país, astronauta análoga y fundadora de AstroQuisqueya, quien coordinó el proceso nacional.

Competencia nacional

En el país participaron más de 130 estudiantes en la fase formativa y 35 pasaron a la etapa competitiva, con cuestionarios, actividades de aplicación y presentación final.

Diez finalistas fueron seleccionadas: Jade Cristal Suero Guzmán, Annette Marie Fátima Vásquez González, Aarlhys Nicole Arias Rubio, Yailyn Fernanda Gutiérrez Canario, Sara Mariah Hussain Mejía, Dashly Mercedes Peralta Rosario, Carlenys Peralta Rosa, Adelin Sánchez, Jeslenny Victoria Fermín Almonte y Pilar Marie Sánchez Taveras.

Annette obtuvo el primer lugar. El segundo lugar fue para Dashly Peralta, mientras el tercer lugar fue compartido por Sara Hussain y Jade Suero.

El jurado evaluó dominio de contenidos, aplicación de conocimientos, comunicación, liderazgo, creatividad y propuesta de impacto. Estuvo integrado por Marian Duval, presidenta de la Sociedad Astronómica Dominicana; Anne Marie Joaquín, ingeniera mecatrónica y tripulante de Atabey I; Porfirio Sánchez Ureña y Gorki Encarnación, ingenieros electrónicos y docentes de UNAPEC y referentes en nanosatélites; y Olga Isabel Pérez Encarnación, controladora aérea y creadora de Quiero Ser Piloto RD.

ShakthiSAT es uno de los dos programas que llevará a estudiantes dominicanos a encuentros internacionales en agosto de 2026, como parte de los esfuerzos de AstroQuisqueya por ampliar el acceso juvenil a ciencia, tecnología e innovación.

Las jóvenes de 14 a 18 años aún pueden integrarse al programa, completar los módulos y optar por certificados internacionales en astroquisqueya.com