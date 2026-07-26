ESPAÑA: Dicen está controlado incendio entre Madrid y Ávila

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MADRID, 26 de julio.- Los equipos de extinción trabajan un día más en los incendios declarados en las provincias de Madrid y Ávila, que afectan a unas 45.000 hectáreas y mantienen desalojadas o confinadas a casi 90.000 personas de 46 municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con un perímetro superior a los 200 kilómetros.

El Consejo de Ministros declarará el martes como «gravemente afectadas» las zonas perjudicadas por los incendios.

A diferencia de jornadas anteriores, las condiciones meteorológicas muestran condiciones más favorables tras una noche compleja, en la que los trabajos realizados han permitido avanzar «bastante» en la estabilización del fuego, aunque todavía permanecen «unas cabezas activas» sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.

Así lo ha asegurado en declaraciones en el canal 24 horas de RTVE, el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe primer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que está al mando de la gestión operativa de los incendios en Ávila, Madrid y Toledo tras la declaración de emergencia nacional.

Arribas ha explicado que, tras una tarde del sábado «bastante inestable», que obligó a recomendar evacuaciones en el sur de la provincia de Ávila y el norte de Toledo, «todo el frente está contenido», si bien ha precisado que existen «ciertas partes» que permanecen fuera de control. «Se ha avanzado bastante en los trabajos realizados en todo el perímetro. Ahora mismo podríamos decir que todo el frente está contenido ciertamente. Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar en esas zonas que si que están fuera de control. Pero no es en todo el perímetro en absoluto», ha explicado Arribas.

INCENDIO «MUY EXTENSO Y DISCONTINUO»

El mando de la UME ha señalado que se trata de un incendio «muy extenso» y con un frente «muy discontinuo», con zonas ya perimetradas y frías, pero con otras todavía «activas» y algunas con reproducciones y focos secundarios, por lo que los efectivos van desplazando los recursos «en función de la intensidad del incendio». Asimismo, ha confirmado que el valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, ha sido el sector con mayor actividad durante la noche y ha afirmado que la jornada de este domingo parece ser «más favorable» que el día de ayer, cuando se dedicaron a autoprotección. «Hoy vamos a poder dedicarle más esfuerzo a ese ataque directo y nos va a dar más oportunidades a quitar la intensidad», ha señalado. También ha explicado que, aunque los incendios declarados en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila) solo se han unido en superficie en algunos puntos, desde el punto de vista operativo deben tratarse como un único incendio debido a que ambos interactúan en la atmósfera. «Hay que estudiarlo y combatirlo como un solo incendio», ha afirmado.

Respecto al incendio de Almorox (Toledo), Arribas ha destacado que el fuego no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, por lo que esa zona se considera «estable», aunque ha insistido en que será necesario seguir consolidándola antes de que aumente el viento a lo largo del día. «Ahí se ha contenido mucho en la zona norte de Castilla-La Mancha. No ha llegado a cruzar lo que sería el límite entre Madrid y Castilla-La Mancha, con lo cual consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar», ha señalado. Por último, ha indicado que, con la evolución favorable registrada durante la noche y las líneas de control establecidas, la UME no prevé nuevas evacuaciones al menos hasta el mediodía. «Todavía es pronto (para saberlo) porque la evolución nocturna ha sido buena, el planteamiento que se ha realizado de evacuación ha sido muy bueno y ahora mismo, como ya les decía, los avances son mínimos, por lo cual ahora no tememos que rebase otras líneas de control que hemos establecido. Si así fuera, tenemos otras líneas de control más anticipadas por lo que, con tiempo suficiente, se ordenaría la evacuación de esos municipios, pero ahora mismo, hasta mediodía, podemos asegurar que no se va a evacuar ninguna población más», ha apostillado. El Ministerio del Interior ha actualizado este domingo la cifra de evacuados y confinados. En total, hay 59.896 personas evacuadas (29.609 en la Comunidad de Madrid, 25.087 en la provincia de Ávila y 5.200 en Toledo) y 29.867 confinadas (21.132 en la Comunidad de Madrid y 8.735 en Ávila Respecto al dispositivo, durante la noche, 50 medios terrestres han trabajado para consolidar las labores realizadas a lo largo del día pese algunas incidencias provocadas por el viento, según ha informado Emergencias Madrid. Además, por la noche se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501. Medios de Grecia, Italia, Turquía y Portugal combaten estos incendios, a los que también se han incorporado un total de once autonomías y cuatro ayuntamientos y entidades locales, han explicado fuentes del Ministerio del Interior. GOBIERNO RECONOCERÁ LAS ZONAS GRAVEMENTE AFECTADAS El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que la evolución de estos incendios «ha sido muy positiva» durante la noche, pero ha advertido de que «quedan horas complejas», por lo que ha pedido a los vecinos que extremen la precaución y se informen a través de los canales institucionales o medios de comunicación. Así lo ha afirmado durante una declaración institucional junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila). Sánchez ha confirmado además que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para reconocer las «zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil» aquellas perjudicadas por los incendios. Mañueco, por su parte, ha anunciado que la Junta solicitará la declaración de zona catastrófica ante los daños ocasionados por el incendio y que se personará como acusación en el procedimiento judicial que se abra por el inicio del fuego. Y es que el incendio de Ávila, según parece, nació por una imprudencia. Sánchez también también ha alertado de que en «menos de 24 horas» las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado «de 130.000 a 150.000», lo que significa multiplicar por seis la cifra del año pasado, que «ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios».