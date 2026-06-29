Escritora Natalia Peralta Rincón presenta un nuevo poemario

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. La escritora dominicana Natalia Peralta Rincón presentó su poemario Un beso es un mango con lengua durante un acto celebrado en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), con la asistencia de poetas, intelectuales, familiares y amigos de la autora.

La obra fue presentada por la filóloga María José Rincón, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía (IGALEX), quien destacó la calidad literaria de la publicación.

La actividad contó además con la presencia del director general de la Biblioteca Nacional, el escritor y académico Rafael Peralta Romero.

El prólogo del libro fue escrito por Miguel Yarull, quien resalta que la poesía de Peralta Rincón «se resiste al cinismo, al rebuscamiento y a la época atropellada y desfachatada en la que ha nacido».

Según Yarull, la fortaleza del poemario radica en «el amor que su autora siente por las palabras, el cuidado de las ideas y la búsqueda de una sencillez más poderosa que cualquier artificio», además de una evocación constante a la niñez, el amor, la nostalgia y la cercanía.

En el prólogo, el escritor afirma que la autora «se celebra a sí misma al mejor estilo de Whitman, con sus bondades y sus carencias, con sus aciertos y sus imperfecciones», y sostiene que Un beso es un mango con lengua «jamás pretende ser nada más que poesía en estado puro. No porque no aspire a más, sino porque no lo necesita. Es más que suficiente; es sensible y jubiloso, como Natalia».

of-am