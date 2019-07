Escándalo de Odebrecht se cobra otra víctima: Presidente Bolsa de Valores SD

SANTO DOMINGO -El presidente de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, Gregory Salcedo Llibre, renunció este miércoles de su cargo, luego de que un reportaje periodístico revelara que él funcionario habría recibido un pago oculto de la empresa brasileña Odebrecht.

El programa El Informe con Alicia Ortega reveló este lunes que la compañía Value Added Finance Inc., propiedad de Salcedo Llibre, recibió un pago de 500 mil dólares de Odebrecht, según consta en la base datos Drousys que la constructora usó para registrar los desembolsos fuera de sus libros contables.

Con el apodo “Tigres”, la empresa Value Added Finance Inc, creada en Panamá en 2013, recibió el pago vinculado a la Planta Termo a través de la compañía Innovation Research Engineering and Development LTD, que fue una de la empresas usadas por Odebrecht para en su esquema de sobornos, de acuerdo a lo denunciado.

Salcedo Llibres había explicado por escrito a El Informe con Alicia Ortega que el desembolso de Odebrecht era el pago “por servicios de asesoría para el análisis de opciones de financiamiento y fideicomisos de proyectos de la constructora en otros países y sin ninguna vinculación con República Dominicana”.

Dicha asesoría se desarrolló, de acuerdo con el ejecutivo, dos meses después de que había concluido el proceso de licitación en la que Odebrecht logró la adjudicación de la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.

Gregory Salcedo Llibre había formado parte del equipo creado por la CDEEE para apoyar al comité licitación de la termoeléctrica.

Salcedo Llibre aseguró que la asesoría de su compañía Value Added Finance Inc. a Odebrecht no tenían nada que ver con ni Punta Catalina ni con República Dominicana.

El lunes último también el subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas (Banreservas), José Manuel Guzmán Ibarra, renunció de su cargo luego que un reportaje del mismo programa televisivo le vinculara con Odebrecht.

Su renuncia se produjo después que se supiera que él dirige la empresa Sophus-Lanx, la cual recibió al menos un pago de US$100,000 de la empresa Odebrecht para el “diseño de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales”.

Las asesorías fueron ofrecidas entre los años 2011 al 2014. Pese a ello, indicó que “ni la empresa, ni ninguna persona vinculada a ella, fue utilizada para hacer gestiones frente a terceros”.

El pago a Guzmán Ibarra apareció en unos documentos en los que se detallan 62 pagos secretos que por total de US$39,592,788, hizo Odebrecht a diez compañías off shore.

