Es temporal suspensión de los comentarios en alMOMENTO

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ALMOMENTO.NET informa a sus lectores que no ha suspendido en forma definitiva la opción que les permite escribir comentarios debajo de las noticias que publica este medio.

La medida tiene un carácter provisional y ha sido aplicada a manera prevenviva debido a una falla mundial de seguridad de internet que se dha registrado en PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados. La misma ha obligado a numerosas instituciones a suspender temporalmente sus servicios digitales para prevenir posibles ciberataques.

Entre las medidas preventivas que muchos medios periodísticos han implementado debido a este percance, figura la suspensión de los comentarios que escriben lectores debajo de las noticias.

Saúl Pimentel, director de ALMOMENTO.NET, declaró que inmediatamente la falla mundial sea superada, la publicación de comentarios en este medio será restablecida-

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