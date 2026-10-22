Coca-Cola y Bacardí lanzan bebida para tomar sin azúcar

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CIUDAD DE MÉXICO.– Coca-Cola México y Bacardí anunciaron el lanzamiento de Bacardí & Coca-Cola Zero, una nueva bebida alcohólica lista para tomar que amplía la presencia de ambas marcas en la categoría ARTD (Alcoholic Ready To Drink).

La nueva variante combina el sabor del ron Bacardí con Coca-Cola Zero en un formato práctico y listo para consumir, pensado para acompañar distintos momentos de convivencia y consumo social. La propuesta amplía las opciones disponibles dentro de esta categoría.

La incorporación de Bacardí & Coca-Cola Zero da continuidad al desempeño alcanzado por Bacardí & Coca-Cola desde su llegada al mercado mexicano y amplía la oferta conjunta de ambas compañías en el segmento de bebidas alcohólicas listas para tomar.

“En Coca-Cola México seguimos evolucionando nuestro portafolio para ofrecer opciones relevantes y alineadas con las preferencias de los consumidores. Bacardí & Coca-Cola Zero representa una evolución natural para nuestra plataforma de bebidas listas para tomar y amplía las alternativas disponibles para quienes buscan opciones sin azúcar sin renunciar al gran sabor”, señaló María Sol Jares, vicepresidenta de ARTD para América Latina de The Coca-Cola Company.

Por su parte, Bacardí destacó la importancia de la innovación en la evolución de esta categoría y su capacidad para conectar con nuevas ocasiones de consumo.

“La cuba servida con Coca-Cola Zero es algo que ha surgido de manera natural por parte de los consumidores. El poder ahora poner a su alcance este nuevo producto es una oportunidad para seguir ganando relevancia en nuevos espacios y momentos de consumo”, comentó Daniel Aliaga, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Bacardí.

Bacardí & Coca-Cola Zero estará disponible junto con la versión original en puntos de venta de todo México, ampliando las opciones para los consumidores y reafirmando el compromiso de ambas compañías con el desarrollo de propuestas prácticas y alineadas con las tendencias del mercado.

Con este lanzamiento, Coca-Cola México continúa fortaleciendo su portafolio en la categoría ARTD, en la que participan marcas como Jack Daniel’s & Coca-Cola, Topo Chico Drinks Mexicanos y Absolut & Sprite.

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