EN VIVO: Evaluación a jueces de la Suprema Corte de Justicia Por LA REDACCION Fecha: 25/08/2026 Comparte: Escuchar artículo Reproducir Pausar Detener SANTO DOMINGO.- ALMOMENTO.NET transmite «EN VIVO» las entrevistas de evaluación de desempeño a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 1 Comment Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios PCampesino 15 minutos hace Imagínese señores,, QUIEN ESTA EVACUANDO SEÑORES,, que personaje,, señores,, prequnto,, QUE EXPERIENCIA TIENEN LOS QUE ESTÁN EVACUANDO,, ahorita quiere ser piloto,, SEA la triste realidad de un país,, en manos de bucanero Y FILIBUTERO.. 00 Responder
Imagínese señores,, QUIEN ESTA EVACUANDO SEÑORES,, que personaje,, señores,, prequnto,, QUE EXPERIENCIA TIENEN LOS QUE ESTÁN EVACUANDO,, ahorita quiere ser piloto,, SEA la triste realidad de un país,, en manos de bucanero Y FILIBUTERO..