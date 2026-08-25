EN VIVO: Evaluación a jueces de la Suprema Corte de Justicia

imagen

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.- ALMOMENTO.NET transmite «EN VIVO» las entrevistas de evaluación de desempeño a jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
1 Comment
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
PCampesino
PCampesino
15 minutos hace

Imagínese señores,, QUIEN ESTA EVACUANDO SEÑORES,, que personaje,, señores,, prequnto,, QUE EXPERIENCIA TIENEN LOS QUE ESTÁN EVACUANDO,, ahorita quiere ser piloto,, SEA la triste realidad de un país,, en manos de bucanero Y FILIBUTERO..

0
0
Responder