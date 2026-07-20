Embajador de Argentina llama a estrechar relaciones con Haití

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Puerto Príncipe, 20 jul.- La cooperación política entre Haití y Argentina está hoy bien establecida, pero falta dar mayor énfasis a los lazos comerciales y culturales, declaró el embajador aquí del país sudamericano, Pablo Graziano, a la emisora Radio Magik.

El intercambio bilateral existe en especial con el Ministerio de Defensa haitiano, mediante programas de capacitación para sus oficiales, aunque faltan muchos productos argentinos en Haití, y rubros haitianos en Argentina, añadió el diplomático.

«Trabajaré para fortalecer estos intercambios comerciales», subrayó el jefe de la misión diplomática bonaerense, quien aludió en particular a «la cooperación en el sector agrícola, que ofrece perspectivas prometedoras».

El embajador, invitado al programa Panel Magik de esa radio emisora, recordó anteriores reuniones con varios empresarios haitianos sobre vínculos con el sector privado, al cual describió como «muy dinámico, interesado en desarrollar el comercio con Argentina».

Graziano señaló que su país tiene una producción significativa en sectores como el agrícola, el farmacéutico y el energético, lo cual, en su opinión, abre las puertas a numerosas oportunidades de colaboración.

El representante de Buenos Aires explicó sobre la perspectiva de su gobierno respecto a la crisis en Haití, que la imagen proyectada en el exterior dista de reflejar la realidad del país.

Fuera de las zonas más afectadas por la inseguridad -enfatizó- muchos haitianos continúan con su vida cotidiana.

Esta realidad -según la autoridad diplomática- también merece la atención de los inversionistas argentinos y del sector privado, «quienes podrían ver oportunidades de comercio y, a largo plazo, de inversión».

El embajador argentino destacó el fútbol en la entrevista, al confirmar su deseo de desarrollar la cooperación deportiva entre ambos países.

En ese sentido, tras visitar instalaciones locales, expresó su deseo de trabajar con el Ministerio de Juventud, Deportes y Acción Cívica «para promover el intercambio de buenas prácticas, especialmente en la formación de entrenadores».

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