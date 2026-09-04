Eladio Carrión va Santiago con concierto especial de Halloween

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El artista ganador del Latin GRAMMY® y multiplatino Eladio Carrión anunció su regreso a República Dominicana con el CORSA GRID Halloween Concert Special, que se celebrará el 31 de octubre en el Parque Central de Santiago.

El espectáculo de una sola noche llevará el universo de CORSA al escenario con una propuesta inmersiva inspirada en un gran contenedor de carga, además de activaciones y experiencias diseñadas para los fanáticos. Las boletas están disponibles desde este jueves a través de todotickets.do.

NUEVO CONTENIDO DE CORSA

Como parte de esta nueva etapa, Carrión presentó contenido de Archives, que combina material previamente publicado con piezas inéditas. La entrega incluye un adelanto de CORSA Reloaded, “2×1 (Contigo/Hotspot)”, “Purple Rain Freestyle” y “Hotspot”, junto con fotografías y material exclusivo de sus archivos.

El artista también ha compartido avances de CORSA Reloaded, entre ellos fragmentos de nuevas canciones, un preview de “I Like That Shit” y material relacionado con “Sauceboyz TV”.

El álbum CORSA fue incluido por Complex entre los mejores trabajos musicales de 2026 hasta el momento y por Billboard entre los mejores álbumes latinos del año. El proyecto reúne colaboraciones con Myke Towers, Mora, Cazzu, Midnvght y TopBoy, entre otros.

AGENDA Y COMPROMISO SOCIAL

Carrión también figura entre los nominados a Premios Juventud 2026, con seis candidaturas, y recibirá el Inspira Award en la 39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards.

Además, prepara el regreso de Saucegiving, el 6 de diciembre en Humacao, Puerto Rico. La iniciativa reúne deportes, música y actividades comunitarias y forma parte de Sauce for a Cause, plataforma social de Eladio bajo Fundación Rimas, que ha impactado a más de 17,000 personas en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe.

an/am