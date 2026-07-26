El sureste de China, en alerta máxima tras llegada tifón Noul

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Shanghái.- Las autoridades chinas emitieron este fin de semana una alerta roja, la de mayor gravedad, ante la llegada del tifón Noul, que tocó tierra en la madrugada del domingo en la provincia suroriental de Cantón con vientos de más de 160 kilómetros por hora.

Según el Centro Meteorológico Nacional (NMC), Noul tocó tierra hacia las 03:50 hora local del domingo en la localidad de Pinghai y se desplazará en dirección norte-noroeste a entre 10 y 15 km/h, «debilitándose rápidamente».

PERSISTE RIESGO LLUVIAS EXTREMAS

Según la plataforma Zoom.earth, hacia las 14:00 hora local Noul caería a categoría de tormenta tropical grave, con vientos de unos 110 km/h. Por ello, el NMC redujo a naranja, el segundo nivel, la alerta por tifón a las 06:00 del domingo, pero mantuvo en roja la activada por lluvias torrenciales en Cantón y en zonas de Fujian, Jiangxi y Hunan, con precipitaciones «extremadamente intensas» de entre 250 y 500 milímetros.

MÁS DE 360.000 EVACUADOS

Las autoridades habían extremado precauciones, reubicando a más de 340.000 personas en Cantón hasta la tarde del sábado y a otras 23.000 en Fujian, ofreciendo resguardo a cientos de buques y reforzando el seguimiento de posibles inundaciones en siete provincias.

En Hong Kong, el observatorio local activó el segundo mayor nivel de alerta.

Noul dejó al menos nueve heridos y obligó a cancelar unos 700 vuelos y casi 200 trenes.