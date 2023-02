El Príncipe Harry de nuevo en el foco mediático tras el testimonio de Sasha Walpole

LONDRES.- Si esta semana nos quedábamos sorprendidos por la subasta de una colección de 32 cartas de Lady Di que el matrimonio Kassems va a realizar, este domingo nos hemos quedado sin palabras al leer el testimonio de Sasha Walpole, la mujer con el que el Príncipe Harry perdió la virginidad cuando él era menor de edad. Unas declaraciones que ya han dado la vuelta al mundo por su trascendencia y que van a dar mucho de qué hablar.

Hace unas semanas cuando salió a la venta ‘En la sombra’, la autobiografía del hijo de Lady Di conocimos aspectos muy privados de su vida y de sus familiares que nunca habían salido a la luz, pero en concreto, habló del primer episodio sexual que vivió cuando era todavía menor en el exterior de un pub con una mujer mayor. Hoy, dicha persona, ha roto su silencio y su rostro ya es de sobra conocido.

Sasha ha confesado para ‘The Sun’ que roneó con el príncipe en la fiesta de su cumpleaños. Cuando todos estaban dentro -y aunque se podía fumar en el interior- ésta salió con Harry al campo que había en las inmediaciones. Un episodio que duró «cinco minutos, le di una palmada en el trasero y recuerdo su ropa interior».

La primera vez del hijo del Rey Carlos III tuvo lugar en el campo mientras los escoltas del joven lo buscaban en un Ford Fiesta azul. Un encuentro sexual que Sasha define como un «apasionado jugueteo de cinco minutos» que mantuvieron cuando ambos habían bebido alcohol y otras sustancias.

Tras eso, los dos volvieron «al pub por separado, como me propuso Harry. Pero mis amigos me vieron y se echaron a reír. Yo no tenía mi cinturón y se notaba que estaba un poco despeinada, de revolcarme en el prado». Sasha ha confesado que «no sabía que él era virgen, no pensé en eso entonces» porque «no tenía pinta de que fuera virgen, parecía saber lo que estaba haciendo», pero al final «supe que era virgen».

La susodicha, ahora con 40 años, ocupa la portada de ‘The Sun’ y explica que Harry, por aquel entonces, era un joven «extrovertido, divertido, un muchacho normal, uno del grupo, sin aires». De esta manera, por fin ponemos cara a la mujer que sale en la autobiografía del Príncipe Harry, pero lo que no sabemos es si éste quería que todos estos detalles tan íntimos vieran la luz.