El dólar bajó 24 cts. y el euro 3; eran vendidos a $58.57 y $69.38

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 24 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$58.57.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.24
Venta: RD$58.57
EL EURO
El euro bajó 3 centavos; era vendido a RD$69.38 y comprado a RD$66.02.
PETROLEO
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en un rango aproximado de entre $79 y $81 dólares.
El WTI es el crudo de referencia principal de los Estados Unidos y uno de los más importantes a nivel global junto con el Brent europeo.
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