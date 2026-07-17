El dólar bajó 24 cts. y el euro 3; eran vendidos a $58.57 y $69.38

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 24 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$58.57.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.24

Venta: RD$58.57

EL EURO

El euro bajó 3 centavos; era vendido a RD$69.38 y comprado a RD$66.02.

PETROLEO

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en un rango aproximado de entre $79 y $81 dólares.

El WTI es el crudo de referencia principal de los Estados Unidos y uno de los más importantes a nivel global junto con el Brent europeo.