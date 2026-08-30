El acuerdo petrolero con EE.UU. tendrá una vigencia de 25 años

«Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética», señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

«En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país», indicó.

«VENEZUELA CONSERVA LA PROPIEDAD Y LA SOBERANÍA SOBRE SUS RECURSOS»

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco – una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

«Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos«, subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo «cada parte aporta aquello que puede hacer mejor».

La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para «adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones».

En ese contexto, afirmó que los venezolanos «tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores».

DESARROLLARÁ 17 CAMPOS ESTRATÉGICOS DE PETRÓLEO

Este sábado, un funcionario estadounidense señaló a la cadena CBS que el acuerdo entre ambos países incluiría el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada.

El Gobierno estadounidense, de acuerdo a este funcionario, controlaría el 55 % de esta compañía conjunta, repartido entre la participación accionaria en el proyecto y la capacidad de obtener petróleo del mismo a precio de costo.

La fuente describió a la firma conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, pero se reservó dar nombres en específico.

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