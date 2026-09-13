EEUU: Trump rechaza frenar el desarrollo inteligencia artificial

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las crecientes presiones para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y defendió la necesidad de que el país mantenga su ventaja tecnológica frente a China, en un debate que se perfila como uno de los nuevos puntos de confrontación política entre republicanos y demócratas.

Durante una visita a Irlanda, Trump restó importancia a las advertencias sobre los riesgos asociados al rápido avance de la IA y cuestionó los llamados a establecer mayores restricciones. El mandatario sostuvo que Estados Unidos debe preservar su liderazgo tecnológico y evitar que China tome ventaja en un sector considerado estratégico para la economía y la seguridad nacional.

CRECE LA PRESIÓN POR MAYORES CONTROLES

La posición de Trump contrasta con las advertencias formuladas recientemente por destacados ejecutivos e investigadores de la industria tecnológica, quienes han reclamado mayores medidas de seguridad ante el desarrollo acelerado de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha planteado la necesidad de desacelerar determinados avances para establecer mecanismos de supervisión y seguridad. Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk también han respaldado llamados a adoptar mayores precauciones.

El debate se intensificó después de advertencias de investigadores sobre la posibilidad de que sistemas avanzados de IA puedan desarrollar comportamientos difíciles de controlar y representar riesgos graves para la sociedad.

DEMÓCRATAS PIDEN ACCIÓN DEL CONGRESO

Los demócratas han convertido la regulación de la inteligencia artificial en una prioridad creciente y reclaman que el Congreso establezca normas federales para supervisar el desarrollo de esta tecnología.

El expresidente Barack Obama también instó recientemente a los demócratas a impulsar una conversación pública sobre la gestión y la seguridad de la IA, en momentos en que el tema comienza a adquirir mayor relevancia de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

Aunque existen coincidencias entre legisladores de ambos partidos sobre la necesidad de establecer determinadas salvaguardas, persisten diferencias respecto al alcance de las regulaciones y al ritmo que debe tener el desarrollo tecnológico.

LA COMPETENCIA CON CHINA, EN EL CENTRO DEL DEBATE

Trump y sus aliados republicanos sostienen que imponer restricciones demasiado severas a las empresas estadounidenses podría perjudicar la competitividad del país frente a China.

La Casa Blanca ha defendido una política de regulación limitada, bajo el argumento de que Estados Unidos necesita favorecer la innovación y mantener su liderazgo mundial en inteligencia artificial.

El enfrentamiento plantea así una disyuntiva que trasciende la tradicional división partidista: cómo equilibrar la innovación y la competencia geopolítica con la seguridad, el empleo y la protección de la sociedad ante una tecnología cuyo desarrollo avanza a un ritmo superior al de las normas destinadas a regularla.

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