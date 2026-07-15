EE UU e Irán siguen la ofensiva mutua y el bloqueo de puertos

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WASHINGTON, 15 de julio — Estados Unidos reimpuso el martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz y lanzó una nueva serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes, en una nueva escalada de las tensiones en la región.

La ofensiva se produjo después de que el presidente Donald Trump anunciara que retiraba su propuesta de imponer un gravamen del 20% a la carga que transita por el estrecho de Ormuz. En su lugar, dijo que su administración buscará fortalecer los vínculos económicos con los países del golfo Pérsico mediante acuerdos comerciales y de inversión.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que ejecutó una operación de precisión de cinco horas contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en seis localidades costeras. Las autoridades estadounidenses no divulgaron de inmediato una evaluación sobre los daños o posibles víctimas.

MISILES IRANÌES IMPACTAN BUQUES

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó que misiles iraníes impactaron varios buques petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz y causaron la muerte de un marinero.

Las autoridades iraníes afirmaron haber inutilizado dos superpetroleros que, según Teherán, ignoraron advertencias de navegación y transitaron por rutas minadas. De forma paralela, Irán lanzó misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania, de acuerdo con fuentes oficiales iraníes.

La Armada iraní también informó que coordinó el rescate de 23 tripulantes extranjeros de un carguero que comenzó a inundarse tras colisionar con otra embarcación al norte de la isla de Qeshm.

ISRAEL PREPARADO PARA AVANZAR

En un frente separado, Israel declaró que está preparado para avanzar en la implementación de dos «zonas piloto» en el sur del Líbano durante conversaciones celebradas en Roma con mediación de Estados Unidos.

La situación en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo, continúa elevando la preocupación internacional por el riesgo de una ampliación del conflicto en Oriente Medio.