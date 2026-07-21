EE.UU. asegura que Irán está «desesperado» por negociar

WASHINGTON.- En pleno repunte de tensiones en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos afirmó este martes que Irán está «desesperado» por reunirse con Washington y negociar el fin de la guerra.
Antes de reunirse con su homólogo de Líbano, Joseph Aoun, el presidente Donald Trump dijo que los iraníes «quieren reunirse a toda costa».
«Y hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera», afirmó sobre los contactos con Teherán, mientras el Ejército estadounidense cumple diez noches consecutivas de ataques en la región.
AMENAZA BOMBARDEAR INSTALACIONES NUCLEARES
Trump amenazó con nuevos bombardeos contra instalaciones nucleares que, según dijo, Irán intenta reconstruir.
«Están metidos en esto por las armas nucleares y están intentando, posiblemente, reconstruir una instalación. Atacaremos esa instalación», indicó. «Para que ni siquiera estén pensando en lo nuclear, atacaremos con mucha, mucha fuerza».
Añadió que los daños infligidos harán que Teherán tarde «entre 20 y 25 años en recuperarse» y calificó la ofensiva de «gran éxito». «Si nos fuéramos mañana, habríamos tenido un gran, un gran éxito. Pero no nos vamos a ir mañana», sostuvo.
BLOQUEO EN ORMUZ
Sobre el cierre perimetral reimpuesto por la Marina estadounidense en Ormuz, Trump afirmó que «el bloqueo está en marcha».
«Es total, es decir, nadie puede pasar. Nadie consigue atravesar el bloqueo. Es como un muro de acero», subrayó.
ADVERTENCIA DEL PENTÁGONO
En el Despacho Oval, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Irán tiene «todas las oportunidades para negociar y demostrar que se comporta de forma razonable» en Ormuz, pero advirtió que Washington intensificará los ataques si continúa el pulso en la ruta marítima.
«Si van a disparar contra un buque mercante, entonces les golpearemos, como ha dicho el presidente, diez veces más fuerte, y cada noche les estamos debilitando cada vez más», afirmó.
sp-am
Las sobredosis de fentanilo y otras drogas todavia le quitan las vida a mas de 250 mil jovenes al año en los ee.uu. A pesar de las omisiones de las nefastas invasiones, agresiones, mentiras y propaganda por parte de una prensa pagada, hipocrita, mercenaria y prostituta. EL CONSUMO DE DROGAS NO HA MERMADO EN EEUU…Y LA PRENSA CALLA Y OTORGA AL MASTODONTE ESTE PUES TODO LO QUE DESPOTRICA LO CELEBRAN….ESTE MUNDO SE JODIO…TIENE QUE ARDER
BASURA MEDIATICA. YA ESTO ES UN CHIQUERO. NO PUBLICAN INFORMACION LO QUE HACEN ES SER CONDONES MEDIATICOS DE LAS MENTIRAS DEL IMPERIO.
El que está desesperado que se ha comido hasta las uñas de los pies es el pedofilo, el loco y sinverguenza, el facista y patrón del delincuente Narco Rubio
cuanta bazofias hablas-
Demotrash descansa
Quien fué el ****r de los políticos del mundo 🌎 jajaja 🤣 jajaja 🤣 jajaja 🤣 jajaja 🤣 jaja jajaja 🤣 jajaja 🤣 jajajaja 😝 jajaja 🤣 jajaja 🤣