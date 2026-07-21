EE.UU. asegura que Irán está «desesperado» por negociar

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- En pleno repunte de tensiones en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos afirmó este martes que Irán está «desesperado» por reunirse con Washington y negociar el fin de la guerra.

Antes de reunirse con su homólogo de Líbano, Joseph Aoun, el presidente Donald Trump dijo que los iraníes «quieren reunirse a toda costa».

«Y hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera», afirmó sobre los contactos con Teherán, mientras el Ejército estadounidense cumple diez noches consecutivas de ataques en la región.

AMENAZA BOMBARDEAR INSTALACIONES NUCLEARES

Trump amenazó con nuevos bombardeos contra instalaciones nucleares que, según dijo, Irán intenta reconstruir.

«Están metidos en esto por las armas nucleares y están intentando, posiblemente, reconstruir una instalación. Atacaremos esa instalación», indicó. «Para que ni siquiera estén pensando en lo nuclear, atacaremos con mucha, mucha fuerza».

Añadió que los daños infligidos harán que Teherán tarde «entre 20 y 25 años en recuperarse» y calificó la ofensiva de «gran éxito». «Si nos fuéramos mañana, habríamos tenido un gran, un gran éxito. Pero no nos vamos a ir mañana», sostuvo.

BLOQUEO EN ORMUZ

Sobre el cierre perimetral reimpuesto por la Marina estadounidense en Ormuz, Trump afirmó que «el bloqueo está en marcha».

«Es total, es decir, nadie puede pasar. Nadie consigue atravesar el bloqueo. Es como un muro de acero», subrayó.

ADVERTENCIA DEL PENTÁGONO

En el Despacho Oval, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Irán tiene «todas las oportunidades para negociar y demostrar que se comporta de forma razonable» en Ormuz, pero advirtió que Washington intensificará los ataques si continúa el pulso en la ruta marítima.

«Si van a disparar contra un buque mercante, entonces les golpearemos, como ha dicho el presidente, diez veces más fuerte, y cada noche les estamos debilitando cada vez más», afirmó.

sp-am