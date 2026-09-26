Editora Nacional presenta diez nuevos libros en Feria del Libro

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Santo Domingo, 26 sep (EFE).- La Editora Nacional presenta diez nuevos títulos en esta XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026), que se celebra del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, informó este viernes el Ministerio de Cultura.

Las novedades de la Editora Nacional para esta edición incluyen “Del Cibao real al Cibao de Bosch”, de Pedro Vergés; “El fabulador”, de José Enrique García; “Miel y acíbar: cartas entre Salomé Ureña y Francisco Henríquez”, de Salomé Ureña Díaz y Francisco Henríquez y Carvajal; “Antes que lo digas: historias sobre el poder de las palabras”; “La pradera en su juego de árboles despiertos”, de Freddy Gatón Arce; “Ciudad Trujillo, 3000 d. C.”, de Odilius Vlak, y “Trece cuentos supersticiosos del Sur”, de Marino Berigüete.

Entre las obras figura “Miel y acíbar”, un epistolario que reúne la correspondencia entre Salomé Ureña y Francisco Henríquez y «permite acercarse a aspectos de su vida personal y al contexto social, político y económico de su época», señaló el ministerio en una nota de prensa.

También destaca “Ciudad Trujillo, 3000 d. C.”, una novela de ciencia ficción transhumanista y “ciberpunk” caribeño centrada en la memoria histórica, la simulación digital y la lucha contra el autoritarismo.

Completan las diez publicaciones las tres obras vinculadas a José Mármol: “Esculpir la niebla: selección poética personal”, “Metáforas del tiempo: ensayos escogidos y tres diálogos filosóficos” y “La escritura imposible: boceto biográfico de José Mármol”, puestas en circulación el jueves durante la primera jornada de la feria.

La información fue ofrecida durante un encuentro que sostuvo este viernes el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, con representantes de los medios de comunicación en el espacio de la Editora Nacional, dependencia del Ministerio de Cultura, ubicado en el Pabellón de Editoriales.

De esta manera, la Editora Nacional ha publicado 28 títulos en lo que va de 2026. Esa producción comprende cuatro obras del Premio Joven de Literatura 2025, dos del Premio Anual de Historia José Gabriel García correspondientes a los ganadores de 2022 y 2024, seis de los Premios Anuales de Literatura 2025, seis preparadas para la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 y las diez destinadas a la actual feria, indicó el ministerio.

an/am