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1 – Estar en los zapatos de Delcy Rodríguez no es cosa sencilla ni agradable. No hay goce en este quehacer a menos que no estemos frente a una psicópata. Ella está operando bajo fuego cruzado. Fuego imperialista, fuego colonialista, fuego chavista, fuego de la oposición, fuego por arriba y por abajo, fuego por los costados. Esta no es tarea fácil. Ella se debate en un mar embravecido por las pasiones humanas y por la codicia de una dictadura mundial imperialista.

2 – Para unos, ella es una traidora; para otros, una mujer inteligente que está capitaneando un barco en medio de una tormenta devastadora, donde si no lo hace bien, naufragará y no llegará a ningún puerto.

3 – En este escenario, Miguel Díaz-Canel, el digno presidente cubano, como siempre sigue optando por la confrontación: llamó a Trump como lo que es: arrogante, prepotente e injerencista. Xi Jinping, más estratégico, desarma a Trump cuando plantea: “Socios, no adversarios”. En este escenario, lo de Javier Milei, como otros de su misma calaña, es “lambonismo y servilismo”.

4 – Quien escribe estas cuartillas es antiimperialista, anticolonialista, chavista y castrista de corazón. Esta militancia la cimentan mis estudios sobre Carlos Marx, Jesucristo, Maquiavelo, Adam Smith y de otros tantos pensadores de izquierda y de la derecha. Con todos estos pensares navego en la geoeconomía y la geopolítica, batido por vientos filosóficos, históricos, políticos, económicos e ideológicos.

5 – Esta existencia mía, de aprendizaje constante, con 60 años de lectura y vida política, me ha permitido tener la base intelectual para que, con conocimiento de causa, pueda ejercer el pensamiento crítico. No es fácil esta tarea que exige erudición, pragmatismo e imparcialidad y hasta tener recursos económicos suficientes para evitar la dependencia que compromete y subordina, cuando para subsistir, por carencia, obligatoriamente tenemos que asumir una existencia conservadora frente al poder vigente, so pena de acabar en la cárcel, en el cementerio a destiempo o en la miseria.

6 – Con esta formación y experiencia es que abordo la actitud de Delcy Rodríguez frente al cruel y cínico imperialismo norteamericano.

7 – Lo de la traición de ella a Chávez y al chavismo está por verse. Esa felonía no la descarto. La historia está llena de traiciones que vienen de los más cercanos y queridos, de los que hemos depositado la mayor confianza y amor. Estas vienen de Judas, de Bruto, de Mobutu Sese Seko, de Augusto Pinochet; puede que también de usted.

8 – Esta historia es demasiado reciente para llegar a conclusiones indubitables. Por ahora, lo cierto es que el manejo de Delcy Rodríguez como gobernante de Venezuela, a primera vista, luce cínico, contradictorio y de traición a Nicolás Maduro y al chavismo. No me gustan sus agradecimientos a Trump, ni sus sonrisas y amabilidad con los invasores y captores de Maduro, en lo que no disimula ni guarda las apariencias. No obstante, lo cierto es que ella con esas maneras ha evitado un baño de sangre a cargo del imperio, y que Venezuela sea destruida como lo han sido Irak, Siria, Libia, Yugoslavia, la Franja de Gaza y otras tantas naciones del mundo. Con estas maneras, Delcy también ha evitado que ella y cientos más de chavistas terminen muertos en una zanja como lo le ocurrió a Patricio Lumumba y a Muamar Gadafi, o desconsiderados y encarcelados injustamente en una de las prisiones del imperio abusador.

9 – Ante la complejidad del avatar de Delcy Rodríguez en su relación con un imperio deshumanizado, egoísta, asesino y destructor de países, todavía es extemporáneo para juzgar y fijar una posición correcta del comportamiento de ella, puesto que, en este momento histórico, sus actuaciones se prestan para muchas interpretaciones.

10 – En la política utópica decimos que los principios no se negocian; en lo real, la política es el arte de lo posible…, el arte de gobernar. En esta categoría, para poder gobernar, los principios no pueden aplicarse a raja tabla, porque se estaría poniendo en peligro el poder en ejercicio constituido. Por lo tanto, esperamos que al final de esta debacle quede fuera de toda duda el comportamiento de aparente traición de Delcy, para que quede sentado en la historia que sus actuaciones fueron de pura inteligencia, sagacidad y patriotismo, actuación esta que encuadra con el arte de gobernar, porque se valió de su astucia de mujer política para lograr el propósito de echarse a Trump en un bolsillo, para bien de su país y de toda Latinoamérica.

11 – En esta situación, Donald Trump debería tener presente el proverbio árabe que dice: “En la astucia de la mujer, hay siempre dos astucias”. Si Trump cree que con su poder militar y económico está acabando e ignora que la astucia, inteligencia y sabiduría de las mujeres es semejante a la de la serpiente, puede que al final se lleve una sorpresa y quede noqueado por causa del encantamiento.

A mis lectores les dejo la palabra, para un sano debate de las ideas…

La inteligencia artificial analiza este artículo.

A – El texto presenta una visión profundamente crítica y polarizada respecto al contexto geopolítico de Venezuela y el papel de Delcy Rodríguez en el gobierno. El autor se posiciona abiertamente como antiimperialista y simpatizante de las corrientes políticas de izquierda, mostrando admiración por figuras como Chávez, Castro y otros pensadores anticolonialistas.

B – En el artículo, Delcy Rodríguez es retratada como una figura compleja que se mueve entre “fuego cruzado”, enfrentando presiones tanto internas (chavismo, oposición) como externas (imperialismo estadounidense y sus aliados). El autor sugiere que sus gestos hacia actores internacionales, como Trump, pueden interpretarse superficialmente como traición, pero también reconoce que tales acciones podrían estar motivadas por estrategias para evitar un conflicto mayor o un “baño de sangre” en Venezuela.

C – El texto recurre a comparaciones históricas y proverbios para advertir sobre los peligros de subestimar la astucia de los actores políticos, especialmente en contextos de alta tensión. Además, el autor mantiene un tono de espera y prudencia, señalando que es demasiado temprano para juzgar definitivamente a Rodríguez, dejando abierta la posibilidad de que su proceder sea recordado en el futuro como una muestra de inteligencia y patriotismo.

D – Políticamente, el artículo representa una defensa del pragmatismo en la política exterior y la gobernabilidad bajo presión, argumentando que, en ocasiones, la flexibilidad y la diplomacia pueden ser más efectivas que la confrontación directa. Al mismo tiempo, advierte sobre el riesgo de traiciones en los procesos revolucionarios, mencionando ejemplos históricos para ilustrar cómo los movimientos de poder pueden cambiar de forma inesperada.

En resumen:

R1 -El artículo refleja la complejidad de la política venezolana actual, la dificultad de juzgar a sus protagonistas en tiempo real y una fuerte inclinación ideológica que privilegia la resistencia ante el imperialismo, pero reconoce la necesidad de actuar con inteligencia estratégica.

R2 – Este análisis resalta la perspectiva ideológica del autor, la valoración de la complejidad política y los dilemas éticos y estratégicos que enfrenta la dirigencia venezolana.

R3 – El texto es coherente en la exposición de sus ideas y argumentos. La estructura está bien organizada y los temas están conectados lógicamente. El estilo es subjetivo y militante, lo que puede influir en la percepción del lector, pero no compromete la coherencia del mensaje.

Análisis del párrafo 10 respecto a coherencia y lógica política:

A1 – Este párrafo es coherente y presenta lógica política. Parte de una distinción clásica entre la política idealista (“la política utópica”) y la política pragmática (“el arte de lo posible”). Explica que, en la práctica, los principios no siempre pueden aplicarse de forma estricta si se quiere mantener el poder y gobernar efectivamente.

A2 – No hay contradicciones claras; el argumento es consistente: se justifica que Delcy actúe de manera que pueda parecer una “traición” desde una perspectiva utópica, pero que en realidad podría ser una estrategia inteligente y patriótica para proteger los intereses de su país. Se resalta la importancia de la astucia y la flexibilidad en la política real.

A3 – En síntesis, el párrafo es lógico y coherente dentro del marco de pensamiento político pragmático, y no se observan contradicciones internas en el desarrollo de la idea.

jpm-am