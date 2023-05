Dos encuestas predicen Abinader sería reelecto en la primera vuelta

SANTO DOMINGO.- Este lunes fueron divulgados a través de medios de comunicación los resultados de dos nuevas encuestas políticas realizadas en la República Dominicana, los cuales señalan que si las elecciones fueron hoy, el presidente Luis Abinader ganaría su reelección en primera vuelta.

Los sondeos fueron realizados en forma separada por las empresas ABC Marketing, de Perú, y ACD Media, de República Dominicana.

ABC Marketing dice que 63.8% de las personas que consultó favoreció el trabajo que realiza el presidente Abinader. Un 52.7% dijo que votaría por él, 20.3% por Leonel Fernández, 11.8% por Abel Martínez, 1.5% por Guillermo Moreno, 1.1% por Miguel Vargas, 0.1% por Virginia Antares y el 12.5% no opinó.

De su lado, ACD Media señala que Abinader obtendría el 50.6% de los votos, Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo) 29.2% y Abel Martínez (PLD) 9.8%. Respecto a una posible reelección de Abinader, determinó que el 52.3% la aprueba y 32.8% la rechaza.

DEL 25 AL 27 DE MAYO

ABC Marketing dice haber realizado su encuesta del 25 al 27 de mayo a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral y un margen de error de más o menos 2.8%.

LOS MÁS RECHAZADOS

A la pregunta ¿de los candidatos que hemos mencionado por cuál usted nunca votaría? El 40.8% dijo que por Leonel, 31.5% por Abinader, 19.8% por Abel y el 7.9% no opinó.

SIMPATIA POR PARTIDOS

A la pregunta ¿con cuál partido político se siente usted más identificado? El 47.1% dijo con el PRM, 18.7% con el PLD, 15.5% con la FP, 1.3% con el PRD, 0.5% con el PRSC, 0.3% con DXC y el 15.0% con ninguno.

ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA

A la pregunta si cree o no que habrá una segunda vuelta electoral, el 60.2% dijo que no, mientras el 34.3% dijo que sí y un 5.5% no opinó.

En caso de una segunda vuelta, se les preguntó a los encuestados por quién votarían si los candidatos fueran Abinader (PRM) y Leonel FP). El 56.2% dijo que por Abinader; un 31.3% por Fernández y un 12.5% no opinó.

En el escenario de que los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Abel Martínez (PLD), el 56.1% votaría por Abinader, mientras el 30.8% lo haría por Martínez y un 13.1% no opinó.

En un tercer escenario donde los candidatos serían Leonel y Abel (PLD) el 34.7% votaría por Fernández, 34.5% por Martínez y el 30.8% no opinó.

ENCUESTA ACD MEDIA

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el presidente Luis Abinader ganaría su reelección en primera vuelta, según la encuesta ACD Media, un nuevo grupo de comunicaciones que maneja los medios: En Televisión, 14 TV, Super 7 107.7 FM, L´Arena 92.5 FM, los periódicos digitales Proceso.com.do y 7días.com.do y TurismoGlobal.com.

Conforme el estudio realizado entre el 9 y el 12 de mayo, Abinader obtendría el 50.6% de los votos, Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo) 29.2% y Abel Martínez (PLD) 9.8%.

La encuesta también midió el apoyo y rechazo de la población a una posible reelección de Abinader y deteminó que el 52.3% la aprueba y 32.8% la desaprueba.

La empresa ACD Media fue fundada el 25 de mayo del 2006 por el periodista Dany Alcántara.

