Dominicanos se destacan en el Corales Puntacana de Golf 2026

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PUNTA CANA, La Altagracia. – El inglés Todd Clements y el español Iván Cantero Gutiérrez finalizaron empatados en la cima del Corales Puntacana Championship 2026 tras completar la primera ronda con tarjetas de 65 golpes (-7), en el campo diseñado por Tom Fazio.

Ambos jugadores firmaron recorridos idénticos, con nueve birdies y dos bogeys, para asumir el liderato provisional del certamen organizado por el Grupo Puntacana.

A solo un golpe de los líderes se encuentran los estadounidenses Austin Eckroat, Johannes Veerman, Jonathan Byrd y Gordon Sargent, además del español Alejandro del Rey y el canadiense Mackenzie Hughes. El dominicano Juan José Guerra figura empatado en el puesto 28 luego de entregar una ronda de 69 golpes (-3).

Entre los campeones anteriores presentes en esta edición destacan Brice Garnett (2018), Joel Dahmen (2021), Chad Ramey (2022) y Garrick Higgo (2025). El mejor desempeño de ese grupo correspondió a Ramey, quien terminó con dos golpes bajo par gracias a tres birdies y un bogey. Hasta el momento, ningún ganador del torneo ha logrado conquistar el título en una segunda ocasión.

En cuanto a la representación latinoamericana, Marcelo Rozo (Colombia) marcha con -3, mientras que Camilo Villegas (Colombia) registra -2. Los argentinos Alejandro Tosti y Fabián Gómez se ubican con -1, en tanto que el puertorriqueño Rafa Campos concluyó la jornada con +1.

El campeonato distribuye una bolsa de US$4 millones y otorga 300 puntos para la FedEx Cup.

Dominicanos en competencia

Cuatro golfistas dominicanos forman parte del torneo: Juan José Guerra, Willy Pumarol, Julio Santos e Hiram Silfa.

Tras la primera ronda, Guerra fue el más destacado de la delegación nacional con una tarjeta de 69 golpes (-3), producto de cuatro birdies y un bogey. Pumarol y Santos finalizaron con par de campo (72), mientras que Silfa cerró con +7.

Para la jornada del viernes, Guerra y Santos saldrán a las 8:46 de la mañana por el hoyo 1. Silfa iniciará su recorrido a la 1:45 de la tarde y Pumarol a la 1:56.

Transmisión y premiación

El torneo se transmite en vivo por Golf Channel el viernes de 12:30 p.m. a 3:30 p.m., el sábado de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. y el domingo de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

A nivel local, CDN Deportes realiza cobertura especial desde el campo y transmitirá en vivo la ceremonia de premiación el domingo a partir de las 2:00 de la tarde. También ofrecen cobertura especial Diario Libre y Ritmo Social.

Los organizadores informaron que la ceremonia de premiación fue adelantada para las 2:00 p.m. del domingo, en sustitución del horario originalmente previsto para las 6:00 p.m. En caso de un desempate (playoff), la entrega de premios se realizará inmediatamente después de concluida la competencia.

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