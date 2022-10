Dominicano Nelson Cruz se encamina a la agencia libre en GL

Nelson Cruz

WASHINGTON.- Todo apunta a que la relación entre los Washington Nationals y Nelson Cruz llegará a su fin después de solo una temporada.

Según el reporte de TalkNats y que reproduce el portal MLB Trade Rumors, se espera que los Nationals declinen su parte de una opción mutua de $16 millones de dólares que poseen con el dominicano para el 2023, lo que terminará con Cruz como agente libre.

Esto llegaría después de un 2022 por debajo para el jugador de 42 años en el que terminó con línea ofensiva de .234/.313/.337 con solo 10 cuadrangulares y 64 carreras remolcadas. Cruz recibirá $3 millones de dólares por parte del equipo de Washington si finalmente declina la opción.

“Tuve un comienzo muy lento, con un repunte en el segundo mes… pero estuve sufriendo de un problema de vista, en el ojo, lo que me mantuvo fuera en las últimas tres semanas de la temporada”, declaró recientemente Cruz en el programa radial dominicano Diamante Deportivo.

De acuerdo a Nelson Cruz eso fue lo que no le dejó mostrarse “en la manera en la que está acostumbrado” pero va expresó que va a trabajar en varias cosas en el aspecto ofensivo de su juego, después de una recuperación estimada de seis semanas.

Según los reportes Cruz se sometió a la operación quirúrgica en días recientes para corregir los problemas que le han estado afectando en su ojo izquierdo.

“Sentía una molestia en los últimos años. No era de gravedad, ni nada agudo como fue en esta temporada. El ojo se me inflamaba y eso me provocaba problemas en la visión. Es un tema que puede ser resuelto”, declaró la semana pasada en Diamante Deportivo.

Los Washington Nationals tenían gran expectativa con la dupla de los dominicanos Juan Soto y Nelson Cruz, pero el primero terminó finalmente siendo cambiado a los San Diego Padres y el equipo finalizó con marca de 55 victorias y 107 derrotas, la peor de todas las Grandes Ligas.

Cruz, además de entrar a la agencia libre, se está desempeñando como gerente general del equipo de la República Dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023.

