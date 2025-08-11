EN VIVO: Comparecencia del Presidente RD en «La Semanal»
alMOMENTO.net retransmite la rueda de prensa en vivo que ofrece en el Palacio Nacional el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en la que se refiere a asuntos del Gobierno y otros temas de interés nacional.
La decepción más grande que hemos tenido, gastando millones en la inauguración de dos bagones como si fuera él que construyó el metro, hacer que la gente piense en traer de vuelta al ladronel por la incompetencia de éste. Ya este hartó a la gente
Señores,, en el pasado cuando un presidente hablaba era una coza qrande Y AHORRA ES COMO si hablaba el DEMONIO,, Como cambian lo tiempo…