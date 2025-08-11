En marcha entrenamiento de la policía haitiana en Brasil

Puerto Príncipe, 11 ago.- El curso de entrenamiento a policías haitianos prosigue en Brasil, donde aprenden técnicas y tácticas para dar una mejor respuesta en la lucha contra las pandillas.

Los agentes de las fuerzas especiales están recibiendo la instrucción en la Academia Nacional de Policía (Brasil).

El curso -en el que participan 30 gendarmes en el primer módulo- está siendo impartido por el Comando de Operaciones Tácticas (TOC) de la Policía Federal.

«Esta iniciativa marca el primer paso en un vasto programa de cooperación entre Brasil y Haití en el campo de la seguridad pública», subraya el diario Le Nouvelliste.

La acción se deriva del compromiso asumido por el gobierno brasileño, en octubre de 2022, de apoyar al país caribeño frente a la delicada situación que atraviesa actualmente.

Los profesores harán énfasis en la recaptura de territorios y patrullaje urbano, teniendo en cuenta las principales necesidades identificadas en la nación antillana. La clase tiene 24 oficiales de policía y seis mujeres policías.

Está previsto para el futuro otras acciones formativas, que se llevarán a cabo de acuerdo con las capacidades operativas y las condiciones geopolíticas de ambos países.

of-am