Campamentos de desplazados en Haití con sarna y disentería

Campamento de desplazados en Puerto Príncipe, Haití.

Puerto Príncipe, 11 ago.- La disentería, la sarna y la desnutrición le hacen hoy la vida más difícil a los haitianos ubicados en los campamentos, donde se refugian de la violencia que protagonizan las pandillas.

Un estudio realizado MEDIC Haití y el Movimiento Point Final calificaron de dramática la situación sanitaria en siete recintos de este tipo en Puerto Príncipe y tres en Léogâne.

La investigación arrojó que el 98 por ciento de las personas desplazadas sufren sarna, el 85 por ciento de los niños de uno a seis años de edad tienen diarrea o disentería, agravado por la contaminación del agua y los parásitos intestinales.

En el caso de la desnutrición aguda o moderada afecta al 80 por ciento de los niños y las infecciones respiratorias agudas afectan al 70 por ciento de los infantes de uno a 10 años de edad, precisó el diario Haití Libre citando el estudio.

Con anterioridad, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que el cólera continúa afectando los asentamientos de desplazados internos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 13 y el 19 de julio fueron notificaron 34 nuevos casos sospechosos de cólera en seis departamentos.

La mayoría de estos casos estaban vinculados a sitios de desplazados internos, donde el acceso al agua potable y al saneamiento es limitado.

Las autoridades sanitarias- precisó el rotativo- identificaron cinco focos de transmisión activa, particularmente en Puerto Príncipe, y en las regiones del norte.

En tal sentido, los trabajadores de la OCHA continúan llevando a cabo actividades esenciales de prevención y control del cólera.

El diario digital The Haitian Times, recordó que Haití pasó más de un siglo sin un caso de cólera hasta 2010, cuando las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas de Nepal contaminaron el río Artibonito con aguas residuales infectadas.

El brote se propagó rápidamente, enfermando a unas 820 mil 300 personas y matando a casi 10 mil.

Tras años de esfuerzos coordinados de salud pública, Haití notificó su último caso confirmado en enero de 2019.

La Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud declararon la enfermedad eliminada en febrero de 2022.

Ese progreso se desvaneció en octubre de 2022, cuando surgieron nuevas infecciones en Puerto Príncipe durante un período de disturbios civiles y una crisis humanitaria cada vez más grave

El cólera se está propagando de nuevo, especialmente entre las personas desplazadas por la violencia de pandillas, lo que pone de relieve la fragilidad del sistema de salud del país y la urgente necesidad de acceso a agua potable y saneamiento en campamentos y zonas de alto riesgo.

of-am