Haití podría tener un nuevo canciller

Sede del Ejecutivo haitiano

Puerto Príncipe, 11 ago.- El nuevo jefe del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, tienen hoy sobre la mesa el nombre de Pierrot Deliene, para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Cultos.

Saint-Cyr expresó su deseo de dar un nuevo impulso a la diplomacia haitiana, pues considera que es preciso revitalizar con carácter de urgencia ese sector estratégico conducido por Harvel Jean Baptiste.

Deliene -según la radio local- es visto aquí como un político experimentado, honesto y competente, requisitos básicos para restaurar la imagen de la llamada Perla de las Antillas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití fue señalado por tener una nómina abarrotada.

Otros medios recordaron, que el saliente jefe del CPT, Fritz Alphonse, estaba opuesto a la cifra excesiva de miembros de embajadas y misiones diplomáticas del país en el extranjero.

Alphonse criticó a la Cancillería por el nombramiento de carácter partidista de cientos de personas sin las calificaciones diplomáticas requeridas.

El jefe del CPT impugnó firmemente las designaciones, y rechazó a más de un centenar de ellos, señalando que en varias embajadas, el personal nombrado supera la capacidad física para alojarse.

A pesar de su oposición, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo caso omiso de sus objeciones y procedió a los nombramientos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Harvel Jean-Baptiste, explicó que muchos de los nombramientos fueron hechos a instancias de asesores del CPT, incluidos Smith Augustin, Louis Gérald Gilles y el primer ministro, Alex Didier.

Jean-Baptiste insistió en que él no estaba detrás de estas decisiones, y se desvinculó inequívocamente de estos nombramientos bajo presión política.

of-am