La ETED integra drones para la supervisión de redes eléctricas

El administrador general de la ETED, ingeniero Martín Robles Morillo, junto a técnicos de esta empresa y uno de los drones adquiridos para vigilar el sistema eléctrico

SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, como parte de un plan de modernización y automatización, ha integrado una flotilla de drones de última tecnología a sus operaciones.

El propósito de esta medida es hacer más eficientes los trabajos de supervisión de mantenimiento preventivo y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico nacional.

Estos equipos no tripulados, dotados de cámaras de alta resolución, permiten realizar recorridos aéreos a lo largo de las líneas de transmisión y subestaciones, facilitando inspecciones detalladas sin que el personal técnico tenga que acceder físicamente a zonas de difícil alcance o de alto riesgo.

El administrador general de la ETED, ingeniero Martín Robles Morillo, explicó que el uso de esta tecnología avanzada permitirá detectar a tiempo posibles averías, verificar el estado de los empalmes, y monitorear las condiciones de las infraestructuras eléctricas, en menor tiempo y con mayor precisión.

“Esta innovación representa un paso firme hacia la eficiencia operativa. Con estos drones no solo reducimos significativamente el tiempo de inspección y respuesta ante cualquier eventualidad, sino que también protegemos a nuestro personal técnico y garantizamos mayor continuidad en el servicio eléctrico”, dijo.