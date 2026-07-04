Dominicana define equipo irá frente EEUU en Ventana FIBA

El ex NBA Chris Duarte trabajó sin descanso desde el primer día de entrenamiento para lo mejor de sí con la escuadra quisqueyana..

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SANTO DOMINGO, RD.– El dirigente argentino Néstor «Ché» García anunció este jueves la lista de los 12 jugadores que representarán a la República Dominicana en el histórico enfrentamiento ante Estados Unidos, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria de la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El encuentro se disputará este viernes a las 8:00 de la noche en la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, escenario que recibirá a miles de aficionados para respaldar a la denominada «Selección del Pueblo».

LOS 12 ELEGIDOS

La escuadra dominicana estará integrada por Andrés Feliz, Jean Montero, Gelvis Solano, Jassel Pérez, Christopher Duarte, Justin Minaya, RJ Luis, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Ángel Luis Delgado, Joel Soriano y Luis Santos.

Tras el compromiso frente al conjunto estadounidense, la selección nacional volverá a la acción el próximo lunes 6 de julio, cuando enfrente a Nicaragua a partir de las 8:00 de la noche.

CUERPO TÉCNICO

García contará con el respaldo de un experimentado cuerpo técnico integrado por los asistentes Eulis Báez, David Díaz, Abraham Disla y el español Sergio Jiménez. El equipo de apoyo también lo conforman Carlos De León, director de Operaciones; Adenhaweer Díaz (Rilling), kinesiólogo; Germán Andrín, trainer, y el doctor Gewill Acosta, médico de la selección.

LLAMADO A LA AFICIÓN

El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, y el gerente general de la selección, Junior Páez (Jipy), exhortaron a la afición dominicana a llenar la Arena BanReservas y respaldar al combinado nacional en un partido considerado histórico por tratarse del primer enfrentamiento oficial entre República Dominicana y Estados Unidos avalado por la FIBA.

UN DUELO CON ANTECEDENTES

Aunque ambas selecciones se enfrentaron hace 23 años durante los Juegos Panamericanos celebrados en Santo Domingo, este será el primer choque oficial entre los dos países en una competición clasificatoria organizada por la FIBA.

Antes de ese antecedente, en 1983, la selección estadounidense, encabezada por la entonces promesa Michael Jordan, disputó un partido amistoso frente a República Dominicana en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

DOMINICANA LIDERA EL GRUPO

República Dominicana llega al compromiso con marca de 3-1, empatada con Estados Unidos en el liderato del Grupo A. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase de las eliminatorias mundialistas.

México ocupa la tercera posición con récord de 2-2, mientras que Nicaragua marcha sin victorias (0-4) y quedó eliminada de la contienda.

of-am