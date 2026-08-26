Dólar subió 16 cts. y era vendido a $58.50; el euro sigue a $70.03

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 16 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.50.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.14
Venta: RD$58.50
EL EURO
El euro era vendido a RD$70.03 y comprado a RD$66.52.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada cotizando a la baja en torno a los 80,63 y 82,36 dólares el barril, presionado por las expectativas en los mercados y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
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