Dólar subió 10 cts. y euro bajó; eran vendidos a $58.96 y $70.24

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El dólar subió 10 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$58.96.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.63

Venta: RD$58.96

EL EURO

El euro bajó 12 centavos; era vendido a RD$70.24 y comprado a RD$66.78.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada de este jueves 10 de septiembre de 2026 con una tendencia al alza abriendo en 96,88 dólares el barril, impulsado principalmente por la intensificación del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán en el Oriente Medio. El crudo continuó cotizando con fuertes ganancias durante la sesión de la mañana, llegando a alcanzar un máximo de 97,84 dólares.