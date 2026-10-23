Dólar bajó 18 cts. y el euro 22; eran vendidos a $61.18 y $70.32

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 18 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.18.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$60.83

Venta: RD$61.18

EL EURO

El euro bajó 22 centavos; era vendido a RD$70.32 y comprado a RD$66.85.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este viernes en torno a los 101,12 dólares por barril, logrando romper la barrera psicológica de los 100 dólares. Los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre registran un avance de aproximadamente un 1,7% en la jornada.

jt-am