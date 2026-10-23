MONTEVIDEO: Policía ultima a un dominicano e hiere otros 2

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MONTEVIDEO.- La Policía ultimó a balazos a un dominicano e hirió de gravedad a otros dos que transitaban en un vehículo e intentaron evadir un control.

Ocurrió la madrugada de este jueves en Reducto, cuando una dotación con más de diez patrulleros inició una persecución tras la evasión.

El Ministerio del Interior desarmó a los agentes que participaron del procedimiento y espera las pericias para determinar eventuales responsabilidades.

UN ARMA PERDIDA Y RECUPERADA

Durante el trayecto, uno de los policías perdió su arma de reglamento, según supo Montevideo Portal en base a fuentes policiales. Horas más tarde, el propio agente la halló a pocas cuadras, tras recorrer la zona junto a compañeros, y dio aviso a sus superiores.

En el vehículo de los delincuentes se encontró otra arma, que fue enviada a Policía Científica para su análisis.

VERSIÓN OFICIAL

Desde el departamento de Comunicación del Ministerio del Interior dijeron a Montevideo Portal que no tienen a ningún efectivo en esa condición, al señalar que los policías que participaron de la persecución no reportaron haber perdido una de sus armas.

jt-am