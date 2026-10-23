CHILE: Hallan muerta adolescente dominicana 16 años

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SANTIAGO DE CHILE.- Una adolescente dominicana de 16 años fue encontrada muerta en un apartamento de la comuna Independencia, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, en un caso que las autoridades investigan como un posible homicidio.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana, en una propiedad situada en las inmediaciones de las calles San Luis y Escanilla, luego de que el encargado del inmueble alertara a las autoridades.

De acuerdo con medios chilenos, la adolescente había salido de su residencia la tarde del domingo en compañía de unos amigos para asistir a una celebración en el lugar donde posteriormente fue encontrada sin vida.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El fiscal Nicolás Núñez, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), informó que se realizan diligencias para determinar las circunstancias de la muerte, incluyendo entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad y análisis de las llamadas de emergencia.

El subprefecto Francisco Fuentes, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que los investigadores trabajan bajo la hipótesis de intervención de terceras personas.

El fiscal reveló además que en el inmueble se han registrado anteriormente episodios de violencia, incluidos homicidios, por lo que constituye un lugar de interés para las autoridades.

jt-am